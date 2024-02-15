Netanyahu tüm tepkilere kulaklarını tıkadı saldırı sözü verdi

15 Şubat 2024 14:46 - Güncelleme : 15 Şubat 2024 15:18

İsrail, Gazze'nin kuzeyinin ardından güneyde Refah'ı hedefine aldı. Kuzeydeki yüz binlerce Filistinlinin sığındığı Refah'a olası bir saldırının 'soykırımın devamı' olacağını reddeden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dünyanın dört bir yanından gelen tepkilere kulaklarını tıkamayı sürdürüyor.

Hatta Netanyahu, Gazze'yi Hamas'tan temizleme gerekçesiyle 'güçlü' bir saldırı gerçekleştireceklerine dair söz verdi. Netanyahu, ''Tam zafere kadar savaşacağız ve bu, sivil halkın savaş bölgelerini terk etmesine izin verdikten sonra Refah'ta da güçlü bir eylemi de içeriyor" dedi.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN NETANYAHU'YA REFAH TEPKİSİ

ABD'nin de karşı çıktığı Refah'a saldırı ihtimaline birçok ülkeden tepki geldi. Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron, Netanyahu'yu aradı ve 'durması gerektiği' konusunda uyarıda bulundu. Macron, "Fransa'nın, İsrail'in Refah'a yönelik saldırısına kesin olarak karşı olduğunu ve bunun yalnızca büyük bir insani felakete yol açacağını" dedi.

Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda, Refah'a yapılacak bir askeri operasyonun "felaket" olacağı yönündeki "ciddi kaygılarını" ifade eden ortak bir bildiri yayınladı.

Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Naledi Pandor, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını sürdürerek Uluslararası Adalet Divanının (UAD) tedbir kararlarını ihlal ettiğini söyledi.

''VAHŞET SUÇU''

İsrail'e giden Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da Refah'a sığınan yüz binlerce Filistinlinin gidecek hiçbir yerinin olmadığı konusunda uyarıda bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi Özel Danışmanı Alice Wairimu Nderitu, İsrail'in Refah'a topyekun bir saldırı düzenlemesinin vahşet suçu işleme riskini artıracağını kaydetti.

''TEHLİKELİ SENARYO''

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrail'in Refah kentine saldırı düzenleme planından endişe duyduklarını belirterek, "Bu tehlikeli senaryonun hayata geçirilmesi, feci olan insani durumun daha da kötüleşmesine yol açacak." dedi.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn, "Bu kadar çok insanın yaşadığı Refah'a yönelik saldırılar olağanüstü felaketlere yol açacak ve bunun daha fazla bedeli olacak." dedi.

ABD REFAH'A SALDIRIYI DESTEKLEMİYOR

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Gazze ve Refah'taki son durumu ve bu konuda İsrailli yetkililerle temaslarını değerlendirdi. İsrail'e kendini savunma ve Hamas'la mücadele etme hakkını tanıdıklarını kaydeden Sullivan, bu konuda İsrail yönetimine destek vermeyi sürdüreceklerini söyledi.

Gazze'de çok fazla sayıda sivilin öldürüldüğünün farkında olduklarını ve bu konudaki endişelerini İsrail tarafına her görüşmede aktardıklarını vurgulayan Sullivan, Refah konusunda da temaslarını yoğun şekilde sürdürdüklerini dile getirdi.

Sullivan, "Şu soruyu İsraillilere soruyoruz, Refah gibi bir yerde sadece insanların fiziksel olarak korunmasını değil aynı zamanda bu insanların insani yardıma erişmesini nasıl sağlayacaksınız?" ifadesini kullandı.

''İSRAİL'İN TAAHHÜDÜNE UYMASINI BEKLİYORUZ''

Refah'a sığınmış olan insanların nereye gidebilecekleri kadar bu kişilere gereken gıda, su, ilaç ve diğer yardımların nasıl sağlanabileceğini de düşündüklerini belirten Sullivan, Mısır'ın bu konuda bazı endişelerinin olduğunu ve bu ülkeyle temaslarının da sürdüğünü ifade etti.

ABD'li danışman ayrıca, İsrail'in daha önceki sözünün aksine un taşıyan kamyonların geçişine henüz izin vermediğini kaydederek, "İsrail'in bu konudaki taahhüdüne uymasını bekliyoruz." dedi.

Sullivan, "Netanyahu, Gazze'de bilerek tansiyonu yükseltip ABD'yi ve Demokrat Biden yönetimini zorda bırakmak istiyor olabilir mi?" şeklindeki bir soruya cevaben, ABD olarak İsrail devletine her türlü desteği vermeye devam edeceklerini ve Biden-Netanyahu ilişkisinin iyi olduğunu söyledi.