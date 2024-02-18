Brezilya liderinin 'Hitler' sözleri Netanyahu'yu kızdırdı: Kırmızı çizgi aşıldı

18 Şubat 2024 21:23 - Güncelleme : 18 Şubat 2024 21:37

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, İsrail'in Gazze'yi işgalini "soykırım" olarak tanımladı ve Başbakan Binyamin Netanyahu'yu Nazi lider Adolf Hitler'e benzetti. Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da gerçekleştirilen 37. Afrika Birliği (AfB) Zirvesi kapsamında konuşan Lula da Silva, Gazze Şeridi'nde yaşananlar için "savaş değil, soykırım" dedi.

İlk olarak Filistinlilerin başına gelenlerin tarihin hiçbir döneminde yaşanmadığını söyleyen Luda da Silva daha sonrasında ise "Aslında yaşandı, Hitler Yahudileri öldürmeye karar verdiğinde yaşandı" ifadelerini kullandı.

NETANYAHU: UTANÇ VERİCİ VE ÜRKÜTÜCÜ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Brezilya Devlet Başkanı Silva'nın sözlerine cevap verdi. Netanyahu yaptığı yazılı açıklamada, Silva'nın sözlerini "utanç verici ve ürkütücü" olarak nitelendirerek, bunun "Holokost'un önemsizleştirilmesi ve İsrail'in kendini savunma hakkına zarar verme" potansiyeline sahip olduğunu savundu.

Netanyahu ayrıca, İsrail'in Nazilerin Yahudi Soykırımı ve Hitler ile karşılaştırılmasının kırmızı çizgiyi aştığını belirtti.

"BÜYÜKELÇİ KINAMA İÇİN ÇAĞRILACAK"

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da Silva'nın ifadelerinin ardından X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Brezilya'nın İsrail Büyükelçisinin "yarın kınama için çağrılacağını" belirtti. Katz, Silva'nın sözlerinin "utanç verici ve sert" olduğunu savundu.