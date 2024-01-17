Netanyahu'nun kararı Tel Aviv yönetimini karıştırdı

17 Ocak 2024 13:23 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 13:23

İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını güneyde yoğunlaştırırken kuzeyde ise bir tümenini geri çekti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu kararı tartışmalara neden oldu. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Vakanı Itamar Ben-Gvir, Netanyahu'nun hata yaptığını, bu kararın, "birçok can kaybına neden olacak vahim bir hata" olduğunu söyledi.

Filistin düşmanlığıyla tanınan Ben-Gvir, Hamas'ın Gazze Şeridi yakınındaki Netivot yerleşim birimine dün 25 füze fırlattığına işaret ederek bunun "savaşın temel hedeflerinin gerçekleştirilmesi için Gazze'nin ele geçirilmesinin elzem olduğunu gösterdiğini" savundu.



Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Vakanı Itamar Ben-Gvir

İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) açıklamasında füzelerin çoğunun hava savunma sistemi tarafından vurulduğu, geri kalanlarınsa yerleşim birimi dışındaki alanlara isabet ettiği bildirilmişti.

Muhalefetteki Ulusal Birlik'ten Gideon Saar da çekilme hamlesini eleştirerek, "Mevcut durumda İsrail ordusunun Gazze'de konuşlandırdığı kuvvetlerin gücünü azaltmak hatadır" dedi.

''YOĞUN EVRE SONA ERECEK''

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki operasyonların yoğun evresinin yakında sonlanacağını duyurmuştu. IDF, Gazze'de 80 gündür görev yapan 36. Tümen'in de aynı gün bölgeden çekildiğini bildirmişti. Gallant, bu hamlelerle Gazze Şeridi'ndeki operasyonlarda yeni evreye geçileceğini söylemiş fakat planların detayını paylaşmamıştı.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 10 bin 300'ü çocuk, 7 bin 100'ü kadın olmak üzere 24 bin 285 Filistinli öldürüldü, 61 bin 154 kişi Filistinli yaralandı. Enkaz altında hâlen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 190'ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 525 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 355 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 161 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.