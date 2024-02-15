Netanyahu'nun oğlu Yair'in ABD'de savaştan bihaber lüks hayatı

15 Şubat 2024 11:36 - Güncelleme : 15 Şubat 2024 11:54

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 132 gündür devam ederken hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 28 bin 576'ya ulaştı. Filistinliler, açlıktan hayvan yeminden un elde edip bir başka İsrail silahı olan açlıkla mücadele etmeye çalışırken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'de yaşayan, 32 yaşındaki oğlu Yair Netanyahu'nun savaştan bir haber halleri İngiliz medyasına yansıdı.

''MIAMI'DE PARTİ YAPAN SERSERİ ÇOCUK''

ABD'nin Florida eyaletindeki Hallandale Plajı'nda oldukça lüks bir dairede, İsrail iç istihbaratı Şin Bet tarafından korunan Yair Netanyahu, evinin terasında görüntülendi. Yair, fotoğraflarda eşofmanlarıyla beraber uzanırken, arkadaşlarıyla sohbet ederken ya da bir şeyler içerken kameralara yansıdı.

Başbakan Netanyahu'nun oğlunun ABD'de sürdürdüğü lüks hayatı İsrail'de de tepkilere neden oldu. İsrail basınından Haaretz'de Yair için "Savaşmayı seviyor ama sosyal medya aracılığıyla" sözleri yer aldı. Netanyahu'nun İsrail ordusundaki askerleri ölüme ve öldürmeye yolladığı Gazze savaşı sürecinde Yair, ''Miami'de parti yapan serseri çocuk'' olarak tanımlandı.

''SAVAŞ MI NE SAVAŞI''

İngiliz basınından Dailymail'in görüntülediği Yair için ''Savaş mı, ne savaşı'' başlığı atıldı. Haberde, "360 binden fazla İsrailli yedek asker çağrısına cevap verirken o cephe hattından kilometrelerce uzaklıkta, iki yatak odalı lüks bir apartman dairesinde savaşıyor" ifadelerine yer verildi.

NETANYAHU'NUN OĞLUNU 2 AJAN KORUYOR

Yair'in İsrail'de kutuplaştırıcı bir figür olarak görüldüğü hatırlatılan haberde, "Eleştirmenler onun düzgün bir işte çalışmadan ailesinin gücünden faydalanıp playboy tarzı bir yaşam sürdüğünü iddia ediyor." ifadeleri kullanıldı. Yair'in İsrail iç istihbaratı Şin Bet servisinde görevli iki ajan tarafından korunduğu, bir an olsun yalnız bırakılmadığına dikkat çekildi.

''UTANÇ VERİCİ''

Öte yandan Yair Netanyahu'nun kaldığı yerde, tenis kortları, spa, oyun salonu, özel sinema gibi lüks olanakların var olduğu belirtildi. Yair'in lüks hayatına dair görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılınca ise büyük tepki çekti, ''utanç verici'' yorumları yapıldı.