New York Times'tan korkutan analiz: 'Kâbus senaryosu' yaklaşıyor

08 Ocak 2024 09:52 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 10:00

ABD menşeili New York Times gazetesi 'Kâbus senaryosu' manşeti ile dikkat çeken bir analiz yayınladı.

Söz konusu analizde ''Vekil güçlerinin pek çok noktadan saldırması ve nükleer programının birdenbire yeniden canlanmasıyla İran, bu kez Rusya ve Çin'in de yanında olduğu Batı'ya yeni bir meydan okuma sergiliyor'' denildi.

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri ve beraberindeki 6 kişi, 2 Ocak'ta İsrail tarafından düzenlenen füze saldırısında Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi olarak tabir edilen Dahliye'de öldürüldü.

İsrail'in Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri ve arkadaşlarına yönelik Beyrut'taki suikastının ardından, Batı Şeria ve Doğu Kudüs bölgesinde genel greve gidildi. Ortadoğu kan gölüne dönerken bir cephede daha savaş başlamış oldu.

HİZBULLAH'IN MİSİLLEMESİ GERİLİMİ TIRMANDIRDI

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın misilleme mesajı verdiği konuşmasıyla gerilim zirveye çıkarken bu sabah İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı. Çalan sirenlerin nedeni sonradan anlaşıldı. Radarda şüpheli silahlı insansız hava araçları ve roketler görüldü. Meron Dağı'nda patlamalar gerçekleşti ve Hizbullah, İsrail'i füze yağmuruna tuttu. Salih Aruri suikastına karşılık misilleme yapan Lübnan'ın en büyük askeri gücü konumunda bulunan Hizbullah ise, sınırdaki İsrail askeri üssüne 60'tan fazla roket fırlattı ve Meron hava kontrol üssünü vurduğunu açıkladı.

İSRAİL'DEN İTİRAF: HİZBULLAH STRATEJİK HAVA ÜSSÜNE BÜYÜK HASAR VERDİ

Füze saldırılarından günler sonra terör devleti İsrail'den itiraf gibi bir açıklama geldi. İsrail ordusu, Pazar günü, saldırıların tesise zarar verdiğini ve olayı araştırdığını itiraf etti. İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi; ''İsrail, Hizbullah Saldırısının Stratejik Hava Üssüne büyük hasar verdiğini kabul etti. İsrail'in Hizbullah'ın kullandığı tanksavar füzelerini engelleyecek bir sistemi yok''

'KABUS SENARYOSU' YAKLAŞIYOR

New York Times yayınladığı analizde 'Kâbus senaryosu' Lübnan'dan Kızıldeniz'e İran'la daha geniş bir çatışma yaklaşıyor'' değerlendirmesinde bulundu. Söz konusu analizde ''Vekil güçlerinin pek çok noktadan saldırması ve nükleer programının birdenbire yeniden canlanmasıyla İran, bu kez Rusya ve Çin'in de yanında olduğu Batı'ya yeni bir meydan okuma sergiliyor'' denildi.