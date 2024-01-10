New York'ta bulunan gizli tünellerle ilgili korkunç iddialar: Kanlı yataklar ve bebek puseti

10 Ocak 2024 09:32 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 10:00

New York'ta Brooklyn Crown Heights 770 Eastern Parkway'de bulunan ve Yahudilerin yoğun olarak kullandığı "Chabad-Lubavitch World Headquarters" adlı sinagog, polis baskınına uğradı.

Baskında, sinagogun altında kazılmış gizli tüneller tespit edildi. Bu sırada, aralarında sinagogda eğitim gören öğrencilerin de bulunduğu, polise mukavemet gösteren ve tünellerden kaçmaya çalışan kişiler gözaltına alındı.

Sosyal medya hesaplarında, tünellerin pandemi döneminde gizlice ibadet edebilmek amacıyla veya kadınların gizlice içeri girebilmesi için kazıldığı gibi iddialar yer alırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan Amerikan medyasına yansıyan bazı haberlerde, 6 ay öncesine kadar tünellerin kazılmasıyla ilgili çalışmaların olduğu öne sürüldü.

Bir zamanlar Ortodoks Yahudi hareketinin lideri Haham Menachem Mendel Schneerson'a ev sahipliği yapan bina her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyordu.

Schneerson, 1994'teki ölümünden önce kırk yıldan fazla bir süre Chabad-Lubavitch'e liderlik etmiş ve Holokost nedeniyle sonrasında Hasidik dini topluluğu yeniden canlandırmıştı.

"ASİ ÖĞRENCİLER DUVARLARI GİZLİCE KIRDI"

New York'ta Brooklyn'in Crown Heights semtinde bulunan Chabad-Lubavitch dünya merkezi, Yahudi liderler ve polisin Chabad sözcüsü Haham Motti Seligson'un "bir grup aşırılık yanlısı öğrenci" olarak adlandırdığı grupla karşı karşıya gelmesiyle Salı günü arbede içinde geçti.

Seligson, öğrencilerin "merkezin arkasındaki boş binanın duvarlarını gizlice kırarak, bir dizi ofis binası ve konferans salonunun altında, sonunda sinagoga bağlanan bir yeraltı geçidi oluşturduklarını" söyledi.

Pazartesi günü hasarlı duvarları onarmak üzere bir inşaat ekibi getirildi ancak tüneli oluşturan öğrencilerin protestolarıyla karşılaştı.

BİNA KAPATILDI

Seligson, "Bugün erken saatlerde bu duvarları onarmak üzere bir çimento kamyonu getirildi. Bu çabalar, izinsiz girişlerini korumak amacıyla sinagogun duvarını kıran ve kutsal alanı tahrip eden aşırılık yanlıları tarafından sekteye uğratıldı" dedi.

Bu kişilerin tutuklandığını belirten Seligson, binanın da yapısal güvenlik incelemesi için kapatıldığını belirtti.

Seligson, "Lubavitch yetkilileri New York Eyaleti mahkeme sistemi aracılığıyla binanın kontrolünü ele geçirmeye çalıştılar; ne yazık ki mahkemede sürekli olarak galip gelmelerine rağmen süreç yıllarca uzadı. Bu durumun Lubavitch hareketi ve dünya genelindeki Yahudi toplumu için son derece üzücü olduğu açıktır. Bu kutsal mekânın kutsallığını ve nezaketini süratle yeniden tesis edebilmeyi umuyor ve bunun için dua ediyoruz" ifadesini kullandı.

TÜNELLERİN NEDEN KAZILDIĞI MERAK KONUSU

Henüz resmi olarak bu tünellerin ne amaçla kazıldığına dair bir açıklama yapılmadı.

Fakat sosyal medya üzerinden birçok kullanıcı farklı teoriler ortaya attı. Bazı kullanıcılar tünellerin pandemi döneminde gizlice ibadet edebilmek amacıyla veya kadınların gizlice içeri girebilmesi için kazıldığını iddia etti.

KAN VE BEBEK PUSETİ

Tüneli içerisindeki yatakların üzerinde kan lekeleri ve tüneldeki bebek puseti şaşkına çevirdi.

Öte yandan bazı sosyal medya kullanıcıları ise tünellerden çıkan kan dolu kirli şiltelere işaret ederek insan kaçakçılığı, fuhuş ve şiddet gibi olayların tünellerde yaşandığını öne sürdü. Bu konular ile ilgili resmi bir açıklama yapılmazken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GEÇEN AY İSİMSİZ İHBAR YAPILMIŞ

Teşkilat sözcüsü Amanda Farinacci'ye göre, geçen ay New York itfaiyesine binanın bulunduğu yerle ilgili isimsiz bir ihbar yapılmış, ancak yangın önleme ekibi olay yerine gittiğinde tüm çıkışların çalışır durumda ve kurallara uygun olduğu görülmüştü.

VİDEO ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Öte yandan sinagog atlındaki gizli tünellerin videosu da yayınlandı. CrownHeights.Info'nun Instagram hesabında yayınlanan görüntülerde izleyiciler merdivenlerden inip koridorlardan geçerek Crown Heights'taki Chabad-Lubavitch Dünya Genel Merkezi'nin bitişiğindeki binanın duvarından yaklaşık 2 metreye 2 metrelik bir ızgaranın çıkarıldığı toprak dolu bir odaya ulaşıyor.

Videoyu çeken kişi daha sonra delikten sürünerek geçiyor ve bu delik 3 metre yüksekliğinde toprak bir tünele açılıyor; tünelin yaklaşık 50 metre uzandığı ve iki köşeden merkezin kapatılan erkekler ritüel banyosunun bulunduğu yere ulaştığı kayıtlara geçti.

CrownHeights.Info'nun web sitesinde paylaşılan fotoğraflarda tünelin yan tarafında alkol şişesi ve asılı bir elektrik kablosu görülüyor.

Bitişik binanın toprakla dolu odasında, Chabad-Lubavitch hareketinin dönek kazıcıları tarafından bırakıldığı anlaşılan giysiler ve diğer eşyalar etrafa saçılmış olarak görülebilir.