New York'ta iki metro treni çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

05 Ocak 2024 07:08 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 07:17

ABD'nin New York kentindeki Upper West Side bölgesinde iki metro treninin çarpışması sonucu en az 24 kişi yaralandı. Kaza sonrasında yüzlerce kişi bölgeden tahliye edildi. Kaza Manhattan bölgesinde meydana geldi. Çarpışan metro trenlerinin raydan çıktığı belirtildi.

En az 24 kişinin yaralandığı kazanın ardından yüzlerce kişi tahliye edildi. Trenlerin hızlarının düşük olduğu, yaralıların durumunun iyi olduğu açıklandı.