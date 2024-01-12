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New York'tan sonra Moskova! Sinagogdaki gizli tünel ağına bir yenisi eklendi
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12 Ocak 2024 01:20 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 01:21

New York'tan sonra Moskova! Sinagogdaki gizli tünel ağına bir yenisi eklendi

ABD'nin New York kentindeki bir sinagogun altında kaçak tüneller yapıldığının ortaya çıkması sonrası bu kez Rusya'dan benzer bir haber geldi. Moskova'daki bir sinagogda da, tıpkı New York'taki gibi sinagogun altına inşa edilen gizemli bir tünel bulundu.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
Moskova, Abd

New York'ta Yahudilerin yoğun olarak kullandığı "Chabad-Lubavitch World Headquarters" adlı sinagoga yapılan polis baskınında, binanın altında yasa dışı şekilde inşa edilmiş tüneller olduğu tespit edilmişti. Sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerde ise kazı yapılan bazı bölümlerde kirli ve eski yataklar ile ahşap kaplama bölümler dikkati çekmişti.

MOSKOVA'DAKİ SİNAGOGUN ALTINDA GİZEMLİ TÜNEL BULUNDU

New York'takine benzer bir görüntü ise Rusya'nın başkenti Moskova'dan geldi. Sosyal medyada dolaşıma giren bir videoda Yahudi olduğu görülen bir kişinin sinagogun içine kazılmış gizli bir tünel kapağını açtığı anlar kameraya yansıdı.

NEW YORK'TA SİNAGOGUN ALTINDA KAÇAK TÜNELLER BULUNMUŞTU

New York'ta Brooklyn Crown Heights 770 Eastern Parkway'de bulunan ve Yahudilerin yoğun olarak kullandığı "Chabad-Lubavitch World Headquarters" adlı sinagoga yapılan polis baskınında, binanın altında yasa dışı şekilde inşa edilmiş tüneller olduğu tespit edilmişti. Polis, mukavemet gösteren çok sayıda kişiyi gözaltına almıştı.

New York'tan sonra Moskova! Sinagogdaki gizli tünel ağına bir yenisi eklendi

Sosyal medya hesaplarında, tünellerin Kovid-19 salgını döneminde gizlice ibadet edebilmek amacıyla veya kadınların gizlice içeri girebilmesi için kazıldığı gibi iddialar yer alırken, polis olayla ilgili soruşturma başlatmıştı. Öte yandan Amerikan medyasına yansıyan bazı haberlerde, 6 ay öncesine kadar tünellerin kazılmasıyla ilgili çalışmaların olduğu öne sürülmüştü.

Sosyal medya hesaplarına yansıyan görüntülerde ise kazı yapılan bazı bölümlerde kirli ve eski yataklar ile ahşap kaplama bölümler dikkati çekmişti.

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moskovaabd
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