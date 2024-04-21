21 Nisan 2024 22:22 - Güncelleme : 21 Nisan 2024 22:25
Nijerya’da askerlere silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Nijerya'da silahlı saldırıda 6 asker yaşamını yitirdi. Ordu Sözcüsü, saldırıda 2 askerin de yaralandığını duyurdu.
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı
Nijerya'nın Niger eyaletinde, silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 6 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.
6 ASKER ÖLDÜ!
Ordu Sözcüsü Tümgeneral Onyema Nwachukwu, yaptığı yazılı açıklamada, Niger eyaletindeki Karaga köyünde görev yapan ordu mensuplarının silahlı saldırıya uğradığını belirtti. Nwachukwu, saldırıda 6 askerin yaşamını yitirdiğini, 2 askerin yaralandığını kaydetti.
SALDIRILAR ARTIYOR
Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla mücadele ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı