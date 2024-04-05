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Ramazan Vuslat
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05 Nisan 2024 15:47 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 15:48

Nijerya'da silahlı saldırı: 19 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Kogi eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 19 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
Nijerya&#039;da silahlı saldırı: 19 kişi hayatını kaybetti

Ulusal basındaki haberlere göre, henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerce Kogi eyaletine bağlı Omala bölgesinde saldırı düzenlendi.

19 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda 19 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Çok sayıda evin kundaklandığı saldırıda, bölge sakinlerinin gıda ürünleri gasbedildi.

Kogi Eyaleti Polis Halkla İlişkiler Sorumlusu William Aya, olayı doğrulayarak soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Nijerya, farklı bölgelerde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla mücadele ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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