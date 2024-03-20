20 Mart 2024 04:31 - Güncelleme : 20 Mart 2024 04:31
Nijerya'da korkunç kaza: 10 ölü, 48 yaralı
Nijerya'nın Kaduna eyaletinde kamyonun çarptığı 10 kişi yaşamını yitirdi, 48 kişi yaralandı.
Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
Nijerya'nın Kaduna eyaletinde feci bir kaza meydana geldi. Ulusal Yol Güvenliği Kaduna Sözcüsü Jonas Agwu, yaptığı açıklamada, eyaletindeki Kaduna-Abuja kara yolunda aşırı hız yapan kamyonun kontrolden çıkarak insanları ezdiğini belirtti.
10 ÖLÜ, 48 YARALI
Agwu, kazada 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 48 kişinin yaralandığını kaydetti.
Tedavi altına alınanlardan bazılarının durumunun ağır olduğunu dile getiren Agwu, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu aktardı.
Kaynak: Anadolu Ajansı