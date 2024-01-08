Nijerya'da silahlı saldırı: 17 kişi öldü

08 Ocak 2024 09:39 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 09:39

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Kaduna eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 17 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. UIusal basında çıkan haberlere göre, silahlı çete üyeleri, Kaduna eyaletine bağlı Kauru bölgesindeki 3 köye saldırı düzenledi

Saldırılarda 17 kişi hayatını kaybetti, 58 kişi de kaçırıldı.

BOKO HARAM VE DEAŞ EYLEMDE

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütlerinin saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Nijerya'da ayrıca insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak yüksek meblağlarda fidye talep ediyor.