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    • 08 Ocak 2024 09:39 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 09:39

    Nijerya'da silahlı saldırı: 17 kişi öldü

    Editör: Murat Makas / Kaynak: Anadolu Ajansı

    Terör örgütleri ve çetelerin sık sık eylem yaptığı Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırılarda 17 kişi hayatını kaybetti.

    Nijerya&#039;da silahlı saldırı: 17 kişi öldü
    Nijerya, Silahlı Saldırı

    Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Kaduna eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 17 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. UIusal basında çıkan haberlere göre, silahlı çete üyeleri, Kaduna eyaletine bağlı Kauru bölgesindeki 3 köye saldırı düzenledi

    Saldırılarda 17 kişi hayatını kaybetti, 58 kişi de kaçırıldı.

    BOKO HARAM VE DEAŞ EYLEMDE

    Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütlerinin saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

    Nijerya'da ayrıca insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

    Nijerya'da silahlı saldırı: 17 kişi öldü

    Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak yüksek meblağlarda fidye talep ediyor.

    Haberler>Dünya>Nijerya'da silahlı saldırı: 17 kişi öldü
    Etiketler
    Nijeryasilahlı saldırı
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