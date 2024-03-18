Nijerya’da silahlı saldırı: Halk evlerini terk etti, çok sayıda asker öldü!

18 Mart 2024 03:20 - Güncelleme : 18 Mart 2024 03:22

Nijerya'nın güneyindeki Delta eyaletinde, barış koruma görevinde olan 16 asker silahlı saldırılarda hayatını kaybetti. Saldırıların Bomadi bölgesindeki iki köyde gerçekleştiği bildirildi.

YETKİLİLER DOĞRULADI

Nijerya Savunma Enformasyon Direktörü Tukur Gusau tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda 2 binbaşı ve 1 yüzbaşının da aralarında bulunduğu 16 askerin hayatını kaybettiği doğrulandı. Saldırıların kimler tarafından gerçekleştirildiğine dair henüz bir bilgi verilmedi.

Gusau, "Şu ana kadar birkaç kişi gözaltına alınırken, saldırının arkasındaki nedeni ortaya çıkarmak için gerekli adımlar atılmaya başlandı." ifadesini kullandı.

BÖLGE SAKİNLERİNİ EVLERİNİ TERK ETTİ

Öte yandan ulusal basındaki haberlerde, saldırının ardından bölge sakinlerinin korkudan evlerini terk ettiği belirtildi. Petrol zengini Delta eyaletindeki pek çok toplulukta enerji şirketlerinin petrol sızıntıları için tazminat ödemesi ya da toprak yüzünden sık sık, bazen ölümle sonuçlanan çatışmalar yaşanıyor.