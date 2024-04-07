07 Nisan 2024 19:09 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 19:38
Nijerya'da 'teşhis konulamayan hastalık': 3 çocuk öldü
Nijerya'nın Sokoto eyaletinde teşhis konulamayan hastalık nedeniyle 3 çocuk hayatını kaybetti, 127 çocuk hastaneye kaldırıldı.
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
Nijerya'nın Sokoto eyaleti Vali Yardımcısı İdris Gobir, yaptığı açıklamada, eyalette "teşhis konulamayan hastalık" nedeniyle şimdiye kadar 3 çocuğun yaşamını yitirdiğini belirtti.
127 ÇOCUK TEDAVİ ALTINA ALINDI
Gobir, hastalık nedeniyle 127 çocuğun da tedavi altına alındığını söyledi.
Hastalığın nedeninin araştırılması için uzman ekip gönderdiğini kaydeden Gobir, hastalığın yayılmasını önlemek için federal hükümetten yardım istedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı