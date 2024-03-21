21 Mart 2024 18:47 - Güncelleme : 21 Mart 2024 18:48
Nijerya'yı Lassa ateşi sardı! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti
Nijerya'da Lassa ateşi hastalığı nedeniyle bir haftada 109 vaka kaydedilirken, onlarca kişi hayatını kaybetti.
Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı
Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, 25 Şubat - 3 Mart'ta Lassa ateşi salgınının ülkenin 16 eyaletine yayıldığı belirtildi.
Açıklamada, bu süre zarfında ülkede 109 vakanın tespit edildiği ve 20 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Ülkede geçen yıl 1170 Lassa ateşi vakası tespit edilmiş, 219 kişi yaşamını yitirmişti.
NİJERYA ACİL DURUM İLAN ETMİŞTİ
Nijerya hükümeti, Şubat 2023'te Lassa ateşi salgını nedeniyle "acil durum" ilan etmişti. Nijerya'da ilk kez 1969'da görülen Lassa ateşi, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde ortaya çıkmıştı.
Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı