Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Dünya>Nijerya'yı Lassa ateşi sardı! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti
21 Mart 2024 18:47 - Güncelleme : 21 Mart 2024 18:48

Nijerya'yı Lassa ateşi sardı! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da Lassa ateşi hastalığı nedeniyle bir haftada 109 vaka kaydedilirken, onlarca kişi hayatını kaybetti.

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı
Nijerya&#039;yı Lassa ateşi sardı! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, 25 Şubat - 3 Mart'ta Lassa ateşi salgınının ülkenin 16 eyaletine yayıldığı belirtildi.

Açıklamada, bu süre zarfında ülkede 109 vakanın tespit edildiği ve 20 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Ülkede geçen yıl 1170 Lassa ateşi vakası tespit edilmiş, 219 kişi yaşamını yitirmişti.

NİJERYA ACİL DURUM İLAN ETMİŞTİ

Nijerya hükümeti, Şubat 2023'te Lassa ateşi salgını nedeniyle "acil durum" ilan etmişti. Nijerya'da ilk kez 1969'da görülen Lassa ateşi, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde ortaya çıkmıştı.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

İlgili Haberler

 

Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...