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Ramazan Vuslat
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07 Nisan 2024 15:41 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 16:01

Norveç polisi camilere yönelik tehditlerin artması sonucu silahlandı

Norveç'in başkenti Oslo'da camilere yönelik tehditlerin artmasının ardından polis memurlarının silahlandırıldığı duyuruldu.

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
Norveç polisi camilere yönelik tehditlerin artması sonucu silahlandı

Norveç'in başkenti Oslo Emniyet Müdürü Oyvind Hammervold, ülkesinin devlet televizyonu NRK'ye açıklamalarda bulundu.

"TEHDİDİ YAPANLARI ORTAYA ÇIKARMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Sosyal medya üzerinden Oslo'daki Müslüman topluluklara yönelik tehditler yapıldığına dair ihbar aldıklarını belirten Hammervold, "Tehdidi yapanları ortaya çıkarmak için Norveç İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı (PST) ile çalışıyoruz. Bir sonraki emre kadar polis silah taşımaya ve camilere yönelik nöbet tutmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Norveç'te polis ciddi tehditler olmadığı sürece silahsız görev yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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