Norveç'te helikopter kazası: 6 kişilik mürettebatla okyanusa çakıldı

29 Şubat 2024 07:20 - Güncelleme : 29 Şubat 2024 07:21

Norveç'in Algeroyna kentinin 6 kilometre batısında okyanus kıyısındaki Oygarden açıklarında meydana gelen helikopter kazasının ardından denizde kalan altı kişinin tamamı kurtarıldı. Ancak hastaneye kaldırılan şahıslardan biri daha sonra hayatını kaybetti.

5 KİŞİNİN DURUMU BELİRSİZ

Bölgenin en büyük hastanesi olan Haukeland Üniversite Hastanesi, kazadan etkilenen diğer 5 hastanın tamamının tedavi altına alındığını ancak tıbbi durumlarının belirsiz olduğunu söyledi.

Merkezi Kurtarma Servisi'ndeki (HRS) kurtarma müdürü Stale Jamtli, helikopterin Sikorsky S-92 modeli olduğunu ve kaza anında arama kurtarma eğitimi görevinde olduğunu belirtti. Kazanın 19.41'de meydana geldiğini belirten Jamtli, insanların kurtarılmadan önce yaklaşık 50 dakika suda kaldıklarını ifade etti.

50 DAKİKA SUDA KALDILAR

Kurtarma müdürü kazaya neyin sebep olduğunu söylemek için henüz çok erken olduğunu belirtirken, bir kurtarma hizmeti yetkilisi de TV2 yayıncısına yaptığı açıklamada, bölgede kaza anında şiddetli rüzgarların yaşandığını ifade etti.

Diğer yandan Bristow Norge şirketi, Stavanger Aftenblad'a yaptığı açıklamada düşen helikopterin kendilerine ait olduğunu açıklarken kazaya neden olan spesifik koşulların ne olduğunun bilinmediğini dile getirdi.