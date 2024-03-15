'Nükleer' F-35'lere karşı 'meteor' silahı! Rusya artık gizlemiyor, taktiğini gösteriyor

15 Mart 2024 13:54 - Güncelleme : 15 Mart 2024 13:55

Ukrayna’ya saldırılarını sürdüren Rusya ülke genelinde 3. Dünya Savaşı'na hazırlık amacıyla nükleer sirenlerini test etti. İsveç’ten sonra Finlandiya’nın NATO üyeliğine değinen Vladimir Putin Batı’ya karşı nükleer kartını tekrar masaya koydu. Putin, Finlandiya sınırına yığınak yapacaklarını açıkladı.

ABD'NİN YATIRIMLARINA SERT CEVAP

Son aylarda ABD’nin savunma harcamalarına ve nükleer silah hamlelerine dikkat çeken Putin, “Amerika'nın iyi duyurulmuş füze savunmaları için yaptığı harcamaları toplarsanız ve bunu, bu füze savunmalarını atlatmak için kullandığımız birincil çözümümüzle (Avangard) içbir karşılaştırma yapamazsınız. Aslında biz onların tüm çabalarını geçersiz kıldık’’ dedi.

Rus lider, ABD’nin nükleer mühimmat ve füze yatırımlarını israf olarak değerlendirdi.

Kıtalararası menzilli süzülme ünitesiyle entegre edilmiş kıtalararası füze olan Avangard donanımlı ilk ICBM taburu Eylül 2020'de Moskova'nın yaklaşık 1.200 km güneydoğusundaki Yasnensky füze kompleksinde konuşlandırıldı ve hemen sonrasında Haziran 2022'de muharebe alarmı için görevlendirilen ikinci bir tabur geldi.

DÜŞMANIN FÜZE SİSTEMLERİ DE TEHLİKEDE

Kıtalararası menzile sahip hipersonik Avangard, 27 Mach hızla manevralarını gerçekleştirecek şekilde tasarlandı. Bu, uzayda binlerce kilometreye yayılan manevralar gerçekleştirme yeteneğini de içeriyor. Düşmanın füze sistemleri hipersonik özelliğe takılıp izlemeyi imkansız hale getirebilir.

Avangard'ın yüksek hızı, her biri iki megatonluk nükleer savaş başlığı taşıyan kıtalararası uçuşların 10 dakikadan kısa sürede gerçekleşmesini sağlıyor. Yüksek özellikleriyle ABD ana karası gibi hedeflere öngörülemeyen yörüngelerden yaklaşabilir.

NÜKLEER F-35 TEHDİDİ

2030 yılına kadar anti-balistik füzeleri entegre etmesi öngörülen ve Rus hava sahasına önemli ölçüde nüfuz edebilecek donanıma sahip olan F-35 savaş uçaklarının Rusya sınırları yakınında artan konuşlandırmaları, Rus ICBM'lerine henüz ulaşamadan tehdit oluşturabilecek adım olarak sayılıyor.

RUSYA'NIN METEORU

Avangard, Mart 2018'den bu yana olağanüstü vuruş kabiliyeti nedeniyle düzenli olarak Rusya'nın gücünün bir sembolü olarak anılıyor ve Putin, hedefler üzerindeki etkisini "ateş topu gibi bir meteor"a benzetiyor.

Putin silahıyla ilgili şunları söylüyor:

“Avangard sistemi bizim cevabımızdır. Atmosferin daha yoğun katmanlarında Mach 20'den fazla hızla hareket eden kanatlı bir planör aracı; Geçmişte böyle bir şeyi tasavvur etmek zordu. Savunma kabiliyetimiz açısından bu başarı, ilk uzaya uydu fırlatmayla eş değerdedir. Bu fırlatma balistik füzeleri simgeliyordu, oysa şimdi yoğun atmosferik katmanlar içinde düz bir yörünge boyunca hareket eden yeni bir stratejik silah sistemini tartışıyoruz.’’

F-35’lerin nükleer silahlarla donatılması hazırlığı Rusya’yı savunma anlamında harekete geçirdi ve 3. Dünya savaşı sesleri çoğaldı.