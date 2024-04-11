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11 Nisan 2024 12:20 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 12:23

Oğlu ve torunları öldürülmüştü! Hamas lideri Heniyye'den ilk açıklama geldi

Hamas Lideri İsmail Heniyye, İsrail'in saldırısı sonucunda yakınlarını kaybetmesinden sonra açıklamalarda bulundu.

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: TGRT Haber

İsrail'in saldırısı sonucu 3 oğlunu ve torunlarının hayatlarını kaybettiği Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye olaydan sonra ilk kez açıklamalarda bulundu: 

"Düşman, oğullarımı öldürerek duruşumuzu değiştireceğimizi düşünüyorsa yanılgı içindedir. Oğullarımın kanı Gazze'de şehit olan insanlarımızın kanından daha kıymetli değildir, çünkü hepsi benim evlatlarımdır."

"Oğullarımın kanı Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın özgürleştirilmesi yolunda feda olmuştur. Tereddüt etmeyeceğiz, geri çekilmeyeceğiz, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın özgürleştirilmesi için yolumuza devam edeceğiz." 

İsrail saldırısında 3 oğlunu ve torunlarından bazılarını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, "çocuklarının Gazze'yi terk etmediğini, Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu yolunda hayatlarını feda ettiklerini" ifade etti.

Oğlu ve torunları öldürülmüştü! Hamas lideri Heniyye'den ilk açıklama geldi - 1. Resim

"ÇOCUKLARIMIN ŞEHADETİNDEN DOLAYI ALLAH'A ŞÜKREDİYORUM"

Heniyye'nin, İsrail'in oğullarının ve torunlarının bulunduğu araca düzenlediği saldırının ardından yaptığı açıklama Katar merkezli Al Jazeera televizyon kanalında yayımlandı.

Hamas lideri, "Çocuklarımın şehadetinden dolayı Allah'a şükrediyorum." ifadelerini kullanarak, "Çocuklarım Gazze'de kaldılar ve Gazze'yi terk etmediler. Tüm halkımız evlatlarının kanlarıyla büyük bir bedel ödüyor. Ben de onlardan biriyim." dedi.

Oğlu ve torunları öldürülmüştü! Hamas lideri Heniyye'den ilk açıklama geldi - 2. Resim

"BOYUN EĞMEYECEĞİZ"

İsrail'in, liderlerin çocuklarını hedef alarak Filistinlilerin kararlılığını kıracağını sandığını ancak bu dökülen kanın, Filistin toprağına bağlılıktaki kararlılıklarını artıracağını belirten Heniyye, "Ailemin 60'a yakın ferdi savaşta şehit oldu ve onlar ve halkımız arasında hiçbir fark yok. Kayıplarımız ne kadar büyük olursa olsun, İsrail'in yaptığı şantaja boyun eğmeyeceğiz, taviz vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Heniyye ayrıca "İsrail'in yerinden edilmiş kişilerle dolu Refah kentini işgal yönündeki tehditlerinin Filistin halkını ve direnişini korkutmadığını" vurguladı.

Kaynak: TGRT Haber
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