Öğrenciler açığı fark etti, herkes banka hesabına girdi: 1 trilyondan fazla para çekildi

19 Mart 2024 11:40 - Güncelleme : 19 Mart 2024 12:16

Etiyopya Ticaret Bankası'nda hesabı olanlar geçtiğimiz günlerde sahip olduklarından daha fazla para çekebildiklerini fark ettiler. Özellikle üniversite öğrencilerinin arasında yaygın olan bir mesajlaşma uygulamasıyla haber yayılınca olanlar oldu.

Sadece bir kaç saat içinde bankadan yaklaşık 40 milyon dolar para çekildi ve diğer banka hesaplarına aktarıldı. Kampüs ATM'lerinde uzun kuyruklar oluştu.

38 MİLYONDAN FAZLA KİŞİNİN HESABI BULUNUYOR

BBC'nin haberine göre Etiyopya'daki bir öğrenci polis memurları onları durdurmak için kampüse gelene kadar insanların para çektiğini söylüyor. Bir başka öğrenci ise arkadaşları kendisine ATM'lerden büyük miktarlarda para çekmenin veya bankanın uygulamasını kullanarak para transfer etmenin mümkün olduğunu söylediğinde "bunun doğru olduğuna inanmadığını" söyledi.

Habere göre 82 yıl önce kurulan CBE'de 38 milyondan fazla kişinin hesabı bulunuyor. Etiyopya Merkez Bankası Pazar günü bir açıklama yaparak "bakım ve denetim faaliyetleri" sırasında "bir aksaklık" meydana geldiğini duyurdu.

Ülkede en az üç üniversite, öğrencilere CBE'den almış olabilecekleri, kendilerine ait olmayan paraları iade etmelerini tavsiye eden açıklamalar yayınladı. Abe Sano ise parayı iade edenlerin cezai bir suçla suçlanmayacağını söyledi. Ancak bankanın şu ana kadar ne kadar parayı geldiği aldığı bilinmiyor.