Okula giden kız çocuğu insan uzvu buldu! Polis olayın büyüklüğü karşısında dehşete düştü

05 Mart 2024 09:22 - Güncelleme : 05 Mart 2024 09:22

ABD'nin, New York eyaletinin Long Island adasında sabah saatlerinde okula yürüyen bir kız çocuğu, yol kenarında kopmuş bir insan kolu buldu. Küçük kız babası aracılığıyla yetkililere haber verdi. Bölgede arama yapan polis olay yerinin yakınlarında başka bir kol ve bacak bulduğunu söyledi.

Suffolk İlçe Polisi, kızın, Southards Gölet Parkı yakınındaki yol üzerinde kopmuş bir kol gördüğünü ve babasını arayarak haber verdiğini, babasının da 911'i aradığını söyledi.

Olay yerine getirilen bir polis köpeği, kolun bulunduğu olay mahalline yakın bir mesafede bir kol daha buldu ve parkın ilerleyen kısımlarında bir yaprak yığınının içinde kopmuş bir bacak da ortaya çıkarıldı.

İKİ KOL DA BİR ERKEĞE AİT

Polis, iki kolun da bir erkeğe ait olduğunu belirtti. Yetkililer CBS New York'a olayın cinayet olarak değerlendirildiğini açıklarken, mahalle ve çevresine uyarı bantları asıldı.

Bölgede ikamet eden Nicole Bonsignore, “Çok korkutucu. Eve çok yakın. Bütün çocuklarım burada okula gidiyor" ifadelerine yer verdi.

Babylon Okul Bölgesi müfettişi, “Öğrencilerimizin güvenliği ve ruh sağlığı bir numaralı önceliğimizdir ve bu olayın öğrencilerimiz arasında, özellikle de bu durumdan doğrudan etkilenen öğrencimiz için aşırı kaygıya neden olduğunu biliyoruz. Rahatsız edici keşfini bina yönetimimize ve kolluk kuvvetlerine bildirme konusundaki gayretlerinden dolayı öğrencimizi alkışlıyoruz" ifadelerini kullandı.