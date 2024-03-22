'Ölüm Adası' yolunda dehşet! Genç gezgin hayatını kaybetti

22 Mart 2024 12:58 - Güncelleme : 22 Mart 2024 13:00

Kanadalı 24 yaşındaki Ryan Joseph Ralph, 20 Mart'ta Tayland'ın başkenti Bangkok'tan kalkan gece lokomotifinden düştüğünde Kuzey İrlandalı 22 yaşındaki Shona Morgan ile seyahat ediyordu.

Tayland yerel medyası tarafından isimleri açıklanan çift, trajedi yaşandığında bir doğum günü gezisi için Tayland'ın güneyindeki kötü şöhretli Koh Tao adasına ulaşmaya çalışıyordu.

Yolculuğa birkaç saat kala Ryan, Shona'yı uyurken bırakmış, kendisi ise çoğu kapısı ya da bariyeri olmayan ve aydınlatması kötü durumda olan vagonun sonunda sigara içmeye gitmişti.

TREN İLE BETON PLATFORM ARASINDA KALDI

Kanada'nın Kingston kentinden Tayland'a gelen Ryan'ın, trenden düşerek yaralandığına inanılıyor. Turist ertesi gün 21 Mart'ta Ratchaburi eyaletindeki Chet Samian Tren İstasyonu'nda yeni inşa edilen bir platformun altında ölü bulundu.

Polis, Ryan'ın tren hareket halindeyken düşüp beton platformun bir kısmına çarptığını ve tekerleklerden kaçmak için kendini platformun aşağısına sürüklediğini düşünüyor. Daha sonra bayıldığını ve kan kaybından öldüğünü dile getiriyorlar.

Ryan 17 Şubat'tan beri Tayland'da seyahat ediyordu ve Shona kısa bir süre sonra onunla doğum gününü kutlamak için Kuzey İrlanda'dan Tayland'a uçtuğunu söyledi.

"EN AZ BEŞ SAAT ÖNCE ÖLDÜĞÜNÜ DÜŞÜNÜYORUZ"

Photharam Polisi'nden Yarbay Rathnont Kasemchaisit şunları söyledi:

"Ölen adam gömleksizdi, kahverengi bir şort ve kolye takıyordu ve her iki bacağında da ciddi yaralanmalarla sırt üstü yatıyordu. Cebinde çeşitli belgeler ve Tayland banknotları içeren bir cüzdan vardı.

"Yapılan ön incelemede herhangi bir saldırı izine rastlanmamıştır. En az beş saat önce öldüğünü düşünüyoruz. Kanadalı hemen ölmedi. Platformun altına sürünerek girmeyi başarmış ancak daha sonra kan kaybından ölmüştür."

Yetkililer Ryan'ın bacağına, yetersiz aydınlatmaya sahip olan ve tren raylarından sadece 50 cm uzaklıkta bulunan platformun çarpmış olabileceğini söyledi. Tayland'ın eskimiş trenleri kötü güvenlik standartlarıyla ün salmıştır.