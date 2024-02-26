Onlarca savaş suçu, insanlığa karşı suçlar, 70 bin ton bomba! Şimdi de hedef Refah

26 Şubat 2024 09:03 - Güncelleme : 26 Şubat 2024 09:22

İsrail, Gazze'ye saldırdığı 143 gün içinde 19 tür savaş suçu ve insanlığa karşı suç işledi. Bu suçların başında ise kişilere karşı işlenen suçlar bulunuyor. Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana 70 ton bomba atan İsrail, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 30 bin kişiyi kasten öldürdü. Filistinlilerin 2 bin 600'ü ya alıkonuldu ya da rehin alındı. Bu kişilere zalimce, insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele yapıldı. 2 milyon Filistinli yaşadıkları yerleri ve evlerini terk etmeye zorlandı.

SİVİLLERİ CANLI KALKAN OLARAK KULLANDILAR

İsrail askerleri, Ez-Zeytun, Şeyh Rıdvan ve En-Nasr mahalleleri ile El-Megazi Mülteci Kampı ve Gazze'nin batı bölgesinde yüzlerce kişiyi canlı kalkan olarak kullandı. İsrail, başta hastaneler, okullar, camiler, kiliseler ve çeşitli sivil kuruluşlar olmak üzere sivil hedeflere yönelik yüz binlerce saldırı gerçekleştirdi.

İnsanların onurunu ayaklar altına alan İsrail askerleri, binlerce kez kadınları ve çocukları soyunmaya zorladı ve onları aşağılayıcı bir şekilde sınır bölgelerine taşıdı. Kuzey başta olmak üzere Gazze'nin tamamında ablukayı sıkılaştıran İsrail, aç bırakmayı bir savaş yöntemi olarak kullandı.

Filistinlilerden, evlerini terk etmeleri ya da alıkonmaları sırasında ya da yaşadıkları evlerden ve Filistin kurumlarından yaklaşık 300 milyon şekellik nakit para, altın, mücevher ve değerli eşya çalındı.

YASAKLI BOMBALAR KULLANDILAR

İsrail saldırılarda, 500'den fazla cami ve kiliseyi, 300'den fazla üniversite ve okulu, 360 binden fazla konutu yıktı, Gazze genelindeki 35 hastaneden 31'inden fazlasını da hizmet dışı bıraktı.

İsrail, sivil yaşam alanlarına 7 Ekim'den bu yana 70 bin ton bomba attı ve geniş alanları yerle bir etti. Atılan bombalar arasında yasaklı fosfor bombası ve misket bombası da yer aldı.

İsrail, binlerce yıllık tarihi geçmişi olan 200'ü aşkın arkeolojik ve tarihi alanı yok etti.

ŞİMDİ HEDEF REFAH

İsrail saldırılarına devam ederken yeni hedefine yüz binlerce Filistinlinin sığındığı Refah'ı koydu. Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun dün akşam Savaş Kabinesi'ne plan sunduğu belirtildi. Açıklamada, "İsrail ordusu, Savaş Kabinesi'ne halkın Gazze Şeridi'ndeki çatışma bölgelerinden tahliye edilmesi ve yaklaşan operasyon planını sundu." ifadesine yer verildi.

Bölge ismi verilmese de İsrail basını bunun Refah'a saldırı ve buraya sığınan Filistinlilerin "tahliyesini" amaçlayan plan olduğunu yazdı. Açıklamada ayrıca, Savaş Kabinesi'nin "Gazze Şeridi'ne insani yardım sağlanması planını" onayladığı kaydedildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 9 Şubat'ta İsrail ordusundan, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın "tahliyesi" ve bu bölgeye saldırı için plan hazırlayarak Savaş Kabinesi'ne sunmasını istemişti.