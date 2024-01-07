Organ ve bebek çalan İsrail'in Gazze'de 25 milyon dolarlık eşya çaldığı da ortaya çıktı

07 Ocak 2024 09:18 - Güncelleme : 07 Ocak 2024 09:41

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 93 gündür devam ederken şimdiye kadar organ ve bebek kaçırdığı iddialarının yanı sıra değerli eşyaların da çalındığı bildirildi. Gazze'deki hükümetin basın ofisinden yapılan açıklamada, Gazze sakinlerinin ifadesine göre, İsrail ordusunun 92 gündür devam eden soykırım savaşı sırasında Gazze'den yaklaşık 90 milyon şekel (24,5 milyon dolar) değerinde para, altın ve değerli eşya çaldığı kaydedildi.

Açıklamada, hırsızlıkların çeşitli şekillerde gerçekleştiği ifade edilerek, İsrail askerlerinin Salahaddin Caddesinde oluşturduğu kontrol noktasında kuzeyden güneye göç eden Filistinlilerin para ve altın gibi değerli eşyalarını taşıdıkları çantalara el koyduğu belirtildi.

ÇALDIKLARINI SOSYAL MEDYADA YAYINLIYORLAR

Gazze halkını evlerini terk etmesi için zorlayan İsrail güçlerinin, boşalan evlere girerek soygun yaptığı kaydedilen açıklamada, askerlerin işledikleri bu suça ilişkin hatıra fotoğrafları ve videolar çekerek sosyal medya hesaplarında yayınladıkları bilgisi verildi.

Açıklamada, "İsrail gazetesi Yediot Ahronot, bu suça daha önce değinerek, Gazze'ye kara harekatının başlamasından itibaren Gazzelilerin mallarının sistematik olarak çalındığına yer verdi. Ayrıca gazete İsrail ordusunun savaşta 5 milyon şekel ele geçirdiğini ve paranın Savunma Bakanlığının mali departmanına aktarıldığını yazdı." denildi.

İsrail'in "Ynet" haber sitesinin de Gazze Şeridi'nden 5 milyon dolara el konulduğunu doğruladığına işaret edilen açıklamada, haberde ordunun Teknoloji ve Lojistik Bölümündeki Ganimet Birimi'nin ele geçirilen fonlara el koyduğunu aktardığı kaydedildi.

İSRAİL'İN ORGAN ÇALDIĞI İDDİASI

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yoğun saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde öldürüp alıkoyduğu naaşlardan organ hırsızlığı yaptığı iddiaları da mevcut. İsrail, Gazze'deki kara saldırılarında öldürüp, naaşlarını alıkoyduğu 80 Filistinlinin cenazesini 26 Aralık'ta Gazze Şeridi'nin güneydoğusundaki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Sağlık Bakanlığı görevlilerine teslim etmişti.

Gazze'deki Ebu Yusuf en-Neccar Hastanesi'nin Müdürü Mervan el-Hams, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "şehitlerin naaşlarının bir konteyner içinde geldiğini, bir kısmının tam, bazılarının ise sadece uzuvları olduğunu, bazı cesetlerin ise çürüdüğünü" kaydetmişti.

BEBEK HIRSIZLIĞI

Gazze'de bir İsrail askerinin bulduğu, ailesinin öldürüldüğü düşünülen bebeği İsrail'e kaçırdığı ortaya çıkmıştı. İsrail ordusunun saldırıları sonucu en az 9 bin 100 çocuğun hayatını kaybettiği Gazze'de bir İsrail askerinin bulduğu, ailesinin öldürüldüğü düşünülen bebeği İsrail'e kaçırdığı öne sürülmüştü.