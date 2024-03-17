Ormanda yürüşe çıkmışlardı: Acı olay sonradan anlaşıldı

17 Mart 2024 15:01 - Güncelleme : 17 Mart 2024 15:01

Belaruslu 31 yaşındaki bir kadın, Slovakya'nın kuzey kesiminde ayı tarafından kovalandı. Kovalamaca sonunda hayatını kaybettiği açıklandı. Slovak Dağ Kurtarma Servisi, kadının cesedinin Slovakya'nın Aşağı Tatras dağlarındaki bir ormanda bulunduğunu duyurdu.

Kadının erkek arkadaşının ifadesine göre, ormanda doğa yürüyüşü yapıyordu. Ayıyla karşılaşınca panikleyip farklı yönlere doğru kaçmaya başladılar. Kaçarak kurtulan erkek arkadaşı yardım çağırmaya gitti. Kısa bir süre sonra kadına ait olduğu tespit edilen ceset bir arama kurtarma köpeği tarafından bulundu.

Ceset bulunduğunda ayının hâlâ yakınlarda olduğu ve Dağ Kurtarma Servisi tarafından silahla yapılan uyarı atışlarıyla korkutularak bölgeden uzaklaştırıldığı belirtildi.

NASIL ÖLDÜĞÜ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Kadının, ayı tarafından mı yoksa düşerek mi öldürüldüğü henüz belirsizliğini koruyor. Slovakya Çevre bakan yardımcısı, "ölümün ayı saldırısı nedeniyle gerçekleştiği kesinleşseydi yetkililerin bu bilgiyi derhal kamuya açıklayacağını ve saklamayacağını" ifade etti.

Ayılar, Romanya'dan Batı Ukrayna'ya, Slovakya ve Polonya'ya kadar uzanan Karpat Sıradağları'nda yaygın olarak bulunuyor. Çevre Bakanlığı, Romanya ile birlikte bir sonraki AB Çevre Bakanları Konseyi'ne, ayıların sayılarının artık nesli tükenme tehlikesi altında olmadıklarını dile getirerek korunan türler listesinde yeniden sınıflandırılması yönünde bir öneri sunacaklarını söyledi.

ARAŞTIRMACILAR BU FİKRE KARŞI

Ancak araştırmacılar, Slovakya'nın tahmini ayı popülasyonunda herhangi bir patlama yaşanmadığını ve bu sayının bin 275 civarında sabit kaldığını söyledi.