Orta Doğu'da 'F-35I Adir' tehdidi! İsrail'in gizli savaş uçağı ortaya çıktı, ABD bile bu sisteme sahip değil

05 Ocak 2024 12:22 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 13:50

7 Ekim’de İsrail-Hamas çatışmasının başlaması sonrası ABD bölgeye uçak gemisi yolladı ve mühimmat konusunda İsrail’e destek çıktı. Orta Doğu’da Kızıldeniz’de İran ile yaşanan gerilimin de etkisiyle İsrail çok sayıda savaş uçağını devreye soktu. 5. Nesil savaş uçağı F-35 İsrail’in envanterinde yer edindi hatta Orta Doğu’nun bazı bölgelerinde operasyonel olarak kullanıldığı belirtildi. Teknik aksaklıklarıyla gündeme gelen F-35 savaş uçakları dünya genelinde tartışılsa da İsrail yeni bir adım attı. İsrail artık çok tartışmalı Lockheed Martin Lightning II Müşterek Taarruz Uçağının F-35I versiyonunu gizlilik yetenekleriyle donatıyor.

Hava Kuvvetleri subayı, Federal emniyet görevlisi Christian D. Orr, İsrail’in Galil saldırı tüfeği ve Uzi hafif makineli tüfek gibi temel piyade savaş silahlarından Merkava gibi ana muharebe tanklarına ve Iron Dome gibi antibalistik füze savunma sistemlerine üretim konusunda hız verdiğini duyurdu.

F-35I'YE GİZLİ YETENEK

Christian D. Orr konuya şu şekilde yaklaşıyor:

Evet, İsrail Uçak Endüstrisi Kfir'i 1970'lerde üretti ancak 1990'ların ikinci yarısında aktif hizmetten çıkarıldılar. Şu anda İsrail Hava Kuvvetleri (IAF), havadan havaya ve havadan karaya muharebede ana dayanak noktası olarak hâlâ Amerikan yapımı 4. Nesil F-15 Kartallara ve F-16 Savaşan Şahinlere güveniyor.

Doğal olarak, 5. Nesil avcı oyununda geride kalmak istemeyen İsrail, artık çok tartışmalı Lockheed Martin Lightning II Müşterek Taarruz Uçağının F-35I versiyonu şeklindeki gizlilik yeteneklerine yöneliyor.

IAF Komutanı Tümgeneral Aluf’un, "F-35'i Ortadoğu'nun her yerinde uçuruyoruz ve daha önce iki farklı cephede iki kez saldırı gerçekleştirdik." ifadelerini hatırlatan Christian D. Orr İsrail’in artan İran tehditlerini fırsat bildiğini ve savaşa hazırlık yaptığını belirtti.

ABD REDDETTİ, İSRAİL KENDİ GELİŞTİRDİ

Lockheed-Martin, F-35'te müşteri devlete özel büyük değişiklikler yapmayı reddetti. İsrail, bu bariyerin etrafında kendi ürettiği savunma yüklenicilerini jetlere dahil etti. Bu anlaşma, gelişmiş kask setleri ve kanatların üretilmesine olanak sağladı. İsrail'de kendi savunma sanayisi tarafından, ABD askeri yardımı ile ödenen F-35I varyantını, iletişim sistemleri, elektronik sistemleri de dahil donattı.

Savaş ve gözetleme paketi ve görev kontrol donanımı 'Mighty One'ın İsrail yapımı donanımına, havadan havaya füzeler ve benzeri sistemler için 'tak-çalıştır' işlevine sahip bir elektronik savaş sistemi de dahil edildi.

Ayrıca İsrail, savaş uçaklarının havadan yakıt ikmaline gerek kalmadan uzun menzilli görevleri tamamlamasına olanak sağlayacak harici indirme tankları geliştiren tek F-35 müşterisi olmaya çalışıyor. Harici düşürme tanklarının kuvvet çarpanı etkisi ilk ve en çarpıcı şekilde İkinci Dünya Savaşı sırasında, bu tür aksesuarların efsanevi P-51D Mustang savaş uçaklarının aynı derecede efsanevi B-17 Flying Fortress ve B-24 Liberator bombardıman uçaklarına eşlik etmesini sağladığında ortaya çıktı.