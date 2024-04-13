Orta Doğu'da gerilim had safhada: ABD'den İran'a: Gemiyi derhal serbest bırakın

13 Nisan 2024 22:57 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 23:23

İranlı gazeteciden Türkiye'nin hamlesine övgü: En doğrusunu yaptı

İranlı gazeteciden Türkiye'nin hamlesine övgü: En doğrusunu yaptı

Orta Doğu'da gerilim bir türlü dinmek bilmiyor. İran’ın İsrail’e yönelik saldırı gerçekleştirmesi beklenirken, Devrim Muhafızları Ordusu'nun bugün Hürmüz Boğazı yakınlarında İsrail bağlantılı bir gemiye el koyması batılı ülkelerin tepkisine neden oldu.

"DERHAL SERBEST BIRAKIN"

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson yaptığı açıklamada, İran’a çağrıda bulunarak, İsrailli milyarder iş adamı Eyal Ofer'in sahibi olduğu Zodiac Grubu’na ait Portekiz bandıralı “MSC Aries” adlı konteyner gemisini “derhal serbest bırakın” dedi.

"KORSANLIK EYLEMİDİR"

Watson, “Provokasyon olmaksızın sivil bir gemiye el konulması uluslararası hukukun açık bir ihlali ve Devrim Muhafızları Ordusu tarafından gerçekleştirilen bir korsanlık eylemidir” ifadelerini kullandı.