13 Nisan 2024 22:57 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 23:23
Orta Doğu'da gerilim had safhada: ABD'den İran'a: Gemiyi derhal serbest bırakın
İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun İsrailli milyarder iş adamı Eyal Ofer'in sahibi olduğu Zodiac Grubu’na ait Portekiz bandıralı “MSC Aries” adlı konteyner gemisine el koymasının ardından ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, “Gemiyi derhal serbest bırakın” çağrısında bulundu.
Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Orta Doğu'da gerilim bir türlü dinmek bilmiyor. İran’ın İsrail’e yönelik saldırı gerçekleştirmesi beklenirken, Devrim Muhafızları Ordusu'nun bugün Hürmüz Boğazı yakınlarında İsrail bağlantılı bir gemiye el koyması batılı ülkelerin tepkisine neden oldu.
"DERHAL SERBEST BIRAKIN"
ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson yaptığı açıklamada, İran’a çağrıda bulunarak, İsrailli milyarder iş adamı Eyal Ofer'in sahibi olduğu Zodiac Grubu’na ait Portekiz bandıralı “MSC Aries” adlı konteyner gemisini “derhal serbest bırakın” dedi.
"KORSANLIK EYLEMİDİR"
Watson, “Provokasyon olmaksızın sivil bir gemiye el konulması uluslararası hukukun açık bir ihlali ve Devrim Muhafızları Ordusu tarafından gerçekleştirilen bir korsanlık eylemidir” ifadelerini kullandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı