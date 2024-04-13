13 Nisan 2024 11:33 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 11:34
Orta Doğu'da tansiyon düşmüyor! İsrail'den Hizbullah hedeflerine misilleme saldırı
İsrail, Lübnan’ın güneyindeki dağlık bölgede Hizbullah'a ait noktalara savaş uçaklarıyla hava saldırısı gerçekleştirdi.
Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail Gazze Şeridi’ne saldırılarını sürdürürken, Lübnan sınırında tansiyon bir kez daha yükseldi. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Rihan Dağı bölgesine hava saldırısı gerçekleştirdi.
İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, “Savaş uçakları, Hizbullah'ın Rihan bölgesinde askeri noktaları içeren yerleşkesine saldırdı” ifadeleri kullanıldı. Hizbullah’tan ise henüz bir açıklama yapılmadı.
HİZBULLAH, İSRAİL'E 40'TAN FAZLA FÜZE İLE SALDIRDI
Öte yandan, Hizbullah dün akşam saatlerinde İsrail topraklarına 40’tan fazla füze ateşlemişti. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah'a ait roketlerin bir kısmının imha edildiği, bir kısmının ise boş araziye düştüğü ve can kaybı olmadığı duyurulmuştu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı