Orta Doğu'da tansiyon düşmüyor! İsrail'den Hizbullah hedeflerine misilleme saldırı

13 Nisan 2024 11:33 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 11:34

İsrail Gazze Şeridi’ne saldırılarını sürdürürken, Lübnan sınırında tansiyon bir kez daha yükseldi. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Rihan Dağı bölgesine hava saldırısı gerçekleştirdi.

İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, “Savaş uçakları, Hizbullah'ın Rihan bölgesinde askeri noktaları içeren yerleşkesine saldırdı” ifadeleri kullanıldı. Hizbullah’tan ise henüz bir açıklama yapılmadı.

HİZBULLAH, İSRAİL'E 40'TAN FAZLA FÜZE İLE SALDIRDI

Öte yandan, Hizbullah dün akşam saatlerinde İsrail topraklarına 40’tan fazla füze ateşlemişti. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah'a ait roketlerin bir kısmının imha edildiği, bir kısmının ise boş araziye düştüğü ve can kaybı olmadığı duyurulmuştu.