Ortadoğu'da gerilimi düşürme çabaları: ABD'nin ardından Lübnan da adım attı

04 Ocak 2024 09:22 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 09:27

Ortadoğu'da gerilimi düşürme çalışmaları hız kazandı. Lübnan'ın güneyinde Hamas'ın üst düzey yöneticisi Salih el-Aruri'nin öldürülmesinin ardından Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın, "Bu suç cevapsız ve cezasız kalmayacak" demesi tansiyonu zirveye taşıdı. ABD Başkanı Joe Biden'ın Enerji ve Altyapıdan Sorumlu Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein'in, Aruri'nin Beyrut'ta öldürülmesinin ardından Hizbullah ile artan gerilimi düşürmek için İsrail'e gittiği belirtildi.

Lübnan da gerilimi düşürmek için adım attı. Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, ülkesinin İsrail ile savaşa sürüklenmemesi için Hizbullah'ı geri adım atmaya ikna etmeye çalıştığını ifade etti. Buhabib, CNN International'a yaptığı açıklamada, Lübnan'ın hiçbir savaş istemediğini ve İsrail ile Hizbullah arasında sınır bölgesinde süren çatışmaların yayılabileceğini belirtti.

Lübnan Dışişleri Bakanı, ülkesinin İsrail ile savaşa sürüklenmemesi için Hizbullah'ı geri adım atmaya ikna etmeye çalıştığını belirterek, "Onlara emir veremeyiz, bunu iddia etmiyoruz. Ancak ikna edebiliriz ve bu şekilde işe yarayacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

''BÖLGESEL BİR SAVAŞ İSTEMİYORUZ''

İsrail'i, İran'ın Kirman şehrinde meydana gelen terör saldırılarının arkasında olmakla suçlayan Buhabib, "Biz bölgesel bir savaş istemiyoruz, bu herkes için tehlikeli. Hem Lübnan hem İsrail hem de İsrail'in çevresindeki ülkeler için tehlikeli." şeklinde konuştu.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Hamas'ın üst düzey yetkililerinden Salih el-Aruri'nin Beyrut'ta öldürülmesine ilişkin, "Buna karşı sessiz kalamayız. Bu konuda fazla konuşmaya gerek yok. Bu suç cevapsız ve cezasız kalmayacak." demişti.

Nasrallah, "Şu ana kadar Lübnan'ın çıkarlarını göz önünde tuttuk. Ancak Lübnan'a karşı savaş ilan edilirse, Lübnan'ın çıkarları savaşı sonuna kadar götürmemizi gerektirecektir." ifadesini kullanmıştı.

ARURİ SUİKASTI

Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri ve beraberindeki 6 kişi, İsrail'in insansız hava aracı ile düzenlediği saldırıda Beyrut'ta "Hizbullah'ın kalesi" olarak tabir edilen "Dahiye"de öldürülmüştü.

İsrail ile 8 Ekim'den bu yana çatışma halinde olan Hizbullah Hareketi, İsrail'in Aruri'ye yönelik suikast saldırısının karşılıksız kalmayacağı tehdidinde bulunmuştu.

ABD'Lİ DANIŞMAN İSRAİL'E GİDİYOR

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey ABD'li yetkili, Washington yönetiminin İsrail ile Hizbullah arasındaki gerilimi azaltmak için diplomatik çabalarını artırdığını söyledi.

Yetkili, Biden'ın kıdemli danışmanı Hochstein'in, Hizbullah ile İsrail arasında Hamas'ın üst düzey yöneticisinin Beyrut'ta öldürülmesinin ardından artan gerilimi düşürmek için yarın İsrail'e ulaşacağını aktardı.