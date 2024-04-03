Otelin altında sır dolu keşif! 600 yıl sonra açığa çıkarıldı

03 Nisan 2024 12:57 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 12:58

Arkeologlar, sadece yapının temellerini değil, aynı zamanda takıları, merdivenleri ve hatta bir hendek keşfettiler; hepsi Brittany'deki Château de l'Hermine'de yaşayan aristokratların hayatları hakkında yeni bilgiler sağlıyor.

1381 yılında Brittany Dükü IV. John'un isteği üzerine inşa edilen kale, Fransa'nın batısındaki Vannes köyünde bulunuyor. O dönemde Brittany, "esasen küçük bir ülke" olarak bir dizi düklük tarafından yönetiliyordu.

Son kazıları mümkün kılan Fransa Ulusal Koruyucu Arkeolojik Araştırma Enstitüsü (INRAP) tarafından yapılan açıklamaya göre, Château de l'Hermine, IV. John'un en sevdiği konutlarından biriydi. Ancak, torunu Dük II. Francis, 1470'lerde evini Nantes'a taşıdığı için kale terk edildi.

Takip eden yüzyıllarda yeni inşaatlar yapıyı gömdü. Son kazılar, kale kalıntılarının üzerinde 18. yüzyılın sonlarında inşa edilen Lagorce Oteli’nin avlusunda ve mahzenlerinde gerçekleştirildi.

KALINTILAR ÇOK İYİ DURUMDA

Arkeologlar, söz konusu Orta Çağ kalıntılarının yüzyıllara ne kadar iyi dayandığını görünce oldukça şaşırdı. Kalenin gelişmiş mimarisi, yapısal karmaşıklıkları ve büyüklüğü, IV. John’un bu konut alanındaki inşaatı oldukça ciddiye aldığını gösteriyor.

Açıklamaya göre kalenin uzunluğu 42 metre, genişliği 17 metre, bazı duvarlarının kalınlığı ise 5,6 metreyi buluyor. Kazılarda, pencere kenarı için yeri olan “dikkat çekici derecede korunmuş” bir tören merdiveni de dahil olmak üzere çok sayıda merdiven ortaya çıkarıldı. Ekip ayrıca tuvaletler ve drenaj boruları da buldu ve boruların yerleşimi, orijinal yapının dört kat olduğunu gösteriyor.

AHŞAP BİR KÖPRÜDE BULUNDU

INRAP'a göre, Château de l'Hermine "sularla çevrili bir kale"ydi. Eskiden yapının altından Marle Nehri'nden su taşıyan bir kanal geçiyordu. Bu kanal, akan suyun enerjisinden yararlanarak un öğütme gibi işlemler için güç sağlayan bir değirmene güç veriyordu.

Ne yazık ki, bu değirmenin ahşap çarkı günümüze ulaşmadı, ancak araştırmacılar çarkın bir zamanlar döndüğü yeri buldu. Ayrıca, değirmen odasının, suyun kaleyi çevreleyen dış hendeğe aktığı ızgaralı çıkışını da ortaya çıkardılar.

Hendekte, iğneler, giysiler, ayakkabı tokaları, metal tabaklar, anahtarlar ve asma kilitler de dahil olmak üzere çok sayıda eseri ortaya çıkarıldı. Araştırmacılar ayrıca hendek üzerinden geçişi sağlayan “önemli” bir ahşap köprünün kalıntılarını da buldular.

Kazılar, tarihi Lagorce Oteli’nin Güzel Sanatlar Müzesi’nin yeni bir şubesine dönüştürülmesi planlarının öncesinde 2021 yılında başladı. O zamandan beri arkeologlar beklenmedik derecede iyi korunmuş kalıntıları ortaya çıkarmak için çalışıyorlar.