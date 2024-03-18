Pakistan Afganistan'ı vurdu: Çok sayıda ölü

18 Mart 2024 11:45 - Güncelleme : 18 Mart 2024 11:52

Taliban, Pakistan'ın Afganistan topraklarına hava saldırı düzenlediğini duyurdu. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid yaptığı açıklamada, yerel saatle 03.00 sırlarında sınırdaki Paktika ve Host vilayetlerindeki sivillere ait evlere düzenlenen saldırılarda 5 kadın ve 3 çocuğun hayatını kaybettiğini belirtti.

Afganistan yönetiminin saldırıyı şiddetle kınadığını ifade eden Mücahid, şunları söyledi:

''Dünyanın süper güçlerine karşı uzun süren bir özgürlük mücadelesi deneyimine sahip Afganistan, kimsenin topraklarına saldırmasına izin vermeyecek.''

Pakistan halkı ve yeni kurulan hükümetin bazı generallerin son 20 yılda olduğu gibi başkalarının çıkarları doğrultusunda yanlış politikalar sürdürmesine ve iki komşu Müslüman ülke arasındaki ilişkileri bozmasına engel olması gerektiğini söyleyen Mücahid, Pakistan’ın kendi topraklarındaki sorunlardan ve kontrol eksikliğinden dolayı Afganistan'ı suçlamaması gerektiğini belirtti.

Pakistan ordusundan ve hükümetten saldırıya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

PAKİSTAN'DA BOMBALI SALDIRI

Pakistan’da cumartesi günü Afganistan sınırındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde askeri karakola bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmiş, 7 güvenlik gücü hayatını kaybetmişti. Pakistanlı yetkililer saldırının Afganistan topraklarından düzenlendiğini belirtmişti.

TERÖR SALDIRILARI YÜZDE 79 ARTTI

Pakistan Çatışma ve Güvenlik Çalışmaları Enstitüsünün verilerine göre, bu yılın ilk 6 ayında terör saldırıları 2022'ye göre yüzde 79 arttı. Yılın ilk 6 ayında 271 terör saldırısı gerçekleşti ve 389 kişi hayatını kaybetmişti. 2022'nin aynı döneminde 151 terör saldırısı gerçekleşmiş ve 293 kişi ölmüştü.

Ülkede özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son aylarda terör saldırıları arttı.

İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu PakistanTalibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunuyor, Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.