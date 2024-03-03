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03 Mart 2024 16:36 - Güncelleme : 03 Mart 2024 16:38

Pakistan felaketi yaşıyor! Onlarca kişi hayatını kaybetti

Pakistan'ın kuzeybatısında etkili olan şiddetli yağışlar sonucu 37 kişi hayatını kaybederken, 47 kişi de yaralandı.

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Pakistan felaketi yaşıyor! Onlarca kişi hayatını kaybetti
Pakistan, Şiddetli Yağış, Belucistan

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva ve batısındaki Belucistan eyaletlerinde şiddetli yağış ve kar yağışı etkili oldu. Hayber-Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde 3 gündür etkili olan şiddetli yağışlarda binaların çökmesi ve meydana gelen toprak kayması sonucu 37 kişi hayatını kaybederken 47 kişi de yaralandı.

Elverişsiz hava şartları nedeniyle yüzlerce evin çökmesi sonucu bazı aileler evsiz kaldı. Eyalet genelinde yollar trafiğe kapanırken, Belucistan'daki bazı bölgelerde yolların sular altında kalması sonucu eyaletin diğer bölgeleriyle bağlantısı tamamen kesildi.

Pakistan felaketi yaşıyor! Onlarca kişi hayatını kaybetti - 1. Resim

ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR HIZ KESMEYECEK

Pakistan Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, önümüzdeki haftadan itibaren Hayber Pahtunhva, Azad Keşmir, Gilgit-Baltistan, Belucistan ve Pencap'ta şiddetli yağış beklendiği duyuruldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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