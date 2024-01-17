Pakistan, İran'ın saldırısına karşı tüm seçenekleri masaya yatırdı

17 Ocak 2024 14:27 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 14:32

Pakistanlı istihbarat kaynaklarının yaptığı açıklamada, İran'ın dün akşam sınır kasabası Panjgur'da "Ceyşul Adl isimli militan gruba" saldırı düzenlediğini iddia ettiğini ancak Tahran'ın masum çocuklara saldırdığını savundu.

Kaynaklar, İran'ın saldırısına karşı Pakistan'ın düşünmeden tepki vermediğine işaret ederek, bununla birlikte Şubat 2019'da Balakot'ta Hindistan'a verilen cevaba atıf yaptı ve İslamabad'ın "yanıt verme" konusunda iyi olduğuna dikkati çekti.

Konuyla ilgili çok önemli ve acil toplantının devam ettiğini belirten kaynaklar, İran'ın saldırısına verilecek yanıtta tüm seçeneklerin masada olduğunu kaydetti.

İRAN GÜNDEMDE KALMAYA NİYETLİ

Kaynaklar, Pakistan'ın bölgesel durumun farkında olduğunu vurgulayarak, Gazze'deki krizin sona ermesi için önemli katkıda bulunamadığı bir dönemde İran'ın gündemde kalmaya niyetli olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Dün, Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin hava sahasının İran tarafından sebepsiz yere ihlal edilmesi şiddetle kınanarak, saldırıda 2 çocuğun hayatını kaybettiği, 3 kız çocuğunun yaralandığı belirtilmişti. Açıklamada, Pakistan'ın egemenliğinin bu şekilde ihlal edilmesinin kabul edilemez olduğu ve ciddi sonuçlar doğurabileceği kaydedilmişti.