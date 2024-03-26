Pakistan'da bombalı saldırı! 5'i Çinli çok sayıda ölü var

26 Mart 2024 14:14 - Güncelleme : 26 Mart 2024 14:22

Pakistan'ın kuzeydoğusundaki Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Şangla bölgesinde bombalı saldırı sonucunda 5'i Çinli 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Şangla'da görevli polis memuru Bakhat Zahir, saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

PATLAYICI YÜKLÜ ARAÇ BİR BAŞKA ARACA ÇARPTI

Zahir, saldırının, patlayıcı dolu aracın, başka bir araca çarpmasıyla düzenlendiğini ifade etti.

Saldırı sonucu araçtaki sürücünün yanı sıra 5 Çinli yolcunun hayatını kaybettiğini belirten Zahir, yolcuların inşaat işçisi ve mühendis olduklarını söyledi.

TERÖR SALDIRILARI YÜZDE 79 ARTTI

Pakistan Çatışma ve Güvenlik Çalışmaları Enstitüsünün verilerine göre, bu yılın ilk 6 ayında terör saldırıları 2022'ye göre yüzde 79 arttı. Yılın ilk 6 ayında 271 terör saldırısı gerçekleşti ve 389 kişi hayatını kaybetmişti. 2022'nin aynı döneminde 151 terör saldırısı gerçekleşmiş ve 293 kişi ölmüştü.

Ülkede özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son aylarda terör saldırıları arttı.

İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu PakistanTalibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunuyor, Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.