Pakistan'da gizemli 6 berber cinayeti! Taliban'ın yasağı gündemde

04 Ocak 2024 11:42 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 11:43

Pakistan'da evlerinden kaçırılıp öldürülen 6 berber cinayeti ülke gündemine damga vurdu. Polis yetkilileri, öldürülen berberlerin Kuzey Veziristan'da çalıktıklarını salı sabahı öldürüldüklerini belirtti. Afganistan sınırında bulunan Kuzey Veziristan, geçmişte El Kaide ile bağlantılı Afganistan, Orta Asya ve Çin'den gelen Taliban militanları için önemli bir konumda. Bölgede son yıllarda şiddet olayları da arttı.

Cinayetleri üstlenen olmadı fakat Afganistan Taliban'ından ziyade Pakistan Talibanı'nın daha önce skal tıraşı yapan berberleri öldürmesi olayı akıllara geldi. Cinayetlerin bu yasakla bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor. Yetkililer, “Şu an öldürülen berberlerin Pazar bölgesindeki dükkanlarında sakal tıraşı yapıp yapmadıklarını araştırıyoruz” dedi.

Kuzey Veziristan’da oturan berberlerin tamamı Mir Ali şehrinde farklı berber salonlarında çalışıyorlardı. Üst düzey bir polis yetkilisi, polis ve istihbarat birimlerinin suçla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattığını belirterek ''Bunun Taliban’ın işi mi yoksa arkasında başka bir taraf mı var, araştıracağız'' ifadelerini kullandı.

TERÖR SALDIRILARI YÜZDE 79 ARTTI

Pakistan Çatışma ve Güvenlik Çalışmaları Enstitüsünün verilerine göre, bu yılın ilk 6 ayında terör saldırıları 2022'ye göre yüzde 79 arttı. Yılın ilk 6 ayında 271 terör saldırısı gerçekleşti ve 389 kişi hayatını kaybetmişti. 2022'nin aynı döneminde 151 terör saldırısı gerçekleşmiş ve 293 kişi ölmüştü.

Ülkede özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son aylarda terör saldırıları arttı.

İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu PakistanTalibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunuyor, Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.