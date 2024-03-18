Pakistan'da nüfus sayımı kararı: Ama sayılacak olan insanlar değil!..

18 Mart 2024 09:12 - Güncelleme : 18 Mart 2024 09:29

Pakistan'ın Karaiçi kentinde sayıları hızla azalan serçeler için nüfus sayımı gerçekleştirileceği açıklandı. Ülkedeki yaban hayatı yetkilileri, sayım kapsamında yaklaşık 20 milyon insanın yaşadığı metropolde serçelerin bulunduğu belirli noktalara yoğunlaşacak. Sind eyaletinin yaban hayatı servisinde görevli Javed Mahar, sayımın sonuçlarının 20 Mart'ta açıklanacağını belirtti.

Dünya Doğayı Koruma Vakfının (WWF) Pakistan bölümü teknik danışmanı Muhammad Moazzam Khan, Karaçi'deki serçe sayılarının son 20 yılda yüzde 60 ila 70 azaldığını ifade etti.

"SERÇELER TERK EDİYORSA, HAVA KİRLİDİR"

Bir yerde fazla serçe olmasının oradaki hava kalitesinin iyi olmasına işaret ettiğini belirten Khan, "Eğer serçeler bir yeri terk ediyorsa, bu oradaki hava kalitesinin endişe verici bir şekilde düştüğü anlamına gelir" dedi.

Pakistan genelindeki plansız kentleşme, çevre ve hava kirliliği, serçelerin yaşam alanlarının her geçen gün daralmasına ve dünya genelinde en yaygın görülen bu kuş türünün azalmasına yol açıyor.