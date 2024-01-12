Pakistan'da siyasetçilere saldırı planı: İki bombacı kıskıvrak yakalandı

12 Ocak 2024 18:17 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 18:18

Pakistan'da güvenlik güçleri, siyasetçilere saldırı düzenlemeye hazırlanan terör örgütü DEAŞ/H mensuplarını kıskıvrak yakaladı.

Dawn gazetesindeki habere göre polis, Hayber Pahtunhva eyaletinin Peşaver şehrinde siyasetçilere saldırı hazırlığındaki 2 intihar saldırganına operasyon düzenledi.

Operasyonda söz konusu 2 terörist yakalandı. Yetkililer, teröristlerin Afganistan’ın Paktika vilayetinde eğitim aldığını belirtti.

HEDEFTEKİ İKİ İSİM: MEVLANA FAZLUR REHMAN VE AİMAL VALİ HAN

Bu kişilerin, İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) lideri Mevlana Fazlur Rehman’a ve Ulusal Halk Partisi'nden Aimal Vali Han’a saldırı hazırlığında olduğu açıklandı.

TALİBAN İLE GÖRÜŞME

Bu arada, Rehman, Afganistan’da Taliban lideri Molla Hibetullah Ahundzade ile görüşmüştü.

Kabil ile İslamabad arasındaki tansiyonun düşürülmesi amacıyla Afganistan’da temaslarda bulunan Rehman, Kandahar vilayetinde Ahundzade ile bir araya gelmişti.

Afganistan'ın TOLO News televizyonunun haberine göre Rehman, Taliban’ın ülkede kontrolü sağladığı Ağustos 2021’den bu yana Ahundzade’nin görüştüğü ilk Pakistanlı siyasi parti lideri olmuştu.