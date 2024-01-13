Pakistan’dan Eurofighter Typhoon’la ilk stratejik hamle: Dev tatbikatta J-10C ile denendi

13 Ocak 2024 21:31 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 21:32

Hindistan’ın artan tehditleri karşısında harekete geçen Pakistan, Türkiye’nin yakından ilgilendiği Eurofighter Typhoon ile büyük hava tatbikatı düzenledi. Çin menşeli J-10C savaş uçaklarını havalandıran Pakistan, Katar Emirliği Hava Kuvvetleri'nin Eurofighter’larına eşlik etti.

Eurasian Times'ın bir raporunda, bu olayın, Çin menşeli J-10C uçaklarının böyle bir senaryoda test edildiği ilk örnek olduğu belirtildi. Katar'ın ev sahipliğinde Zilzal-II adlı ortak hava tatbikatları 10 Ocak 2024'te başlamıştı.

Bu tatbikatlar gerçekçi hava muharebe senaryolarını simüle etmek ve her iki hava kuvvetinin operasyonel hazırlığını test etmek için tasarlandı. PAF'tan yapılan bir açıklamada J-10C'nin teknolojik açıdan üstün ve zorlu bir hava kuvveti arayışında bir kilometre taşı olduğu belirtildi.

İKİ UÇAKLA STRATEJİK HAMLE

Hem J-10C hem de Eurofighter Typhoon, son teknoloji ürünü aktif elektronik olarak taranan dizili radarlarla donatılmış ve havadan havaya füzeleri kullanma kapasitesine sahiptir. Eurofighter, MBDA Meteor füzesini kullanırken, J-10C, PL-15 füzesinin ihraç versiyonuyla donatılmıştır.

Zilzal-II, Pakistan ile Katar arasındaki savunma iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan 2020 yılındaki ilk Zilzal tatbikatının attığı temel üzerine inşa ediliyor.

HİNDİSTAN'IN RAFALE'SİNE MEYDAN OKUMA

J-10C'nin Pakistan tarafından satın alınması, Hindistan'ın Rafale savaş uçağı satın almasına karşı stratejik bir karşı hamle olarak görülüyor. Hem Çin hem de Pakistan'dan uzmanlar, J-10C'yi Hindistan Hava Kuvvetleri'nin Rafale'sine karşı zorlu bir rakip olarak konumlandırdı.

Eurasian Times'a göre 4,5 nesil orta boy savaş uçağı olarak sınıflandırılan J-10C, Çin ve Pakistan'ın ortak geliştirdiği hafif savaş uçağı JF-17'ye göre daha gelişmiş…

JF-17 filosunun, ABD yaptırımları nedeniyle operasyonel zorluklarla karşı karşıya kaldığı bildirildi.