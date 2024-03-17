Pakistan'dan ilginç karar! Serçeler için sayım yapılacak

17 Mart 2024 20:55 - Güncelleme : 17 Mart 2024 20:55

Pakistan'daki yaban hayatı yetkilileri, sayım kapsamında yaklaşık 20 milyon insanın yaşadığı Karaiçi metropolünde serçelerin bulunduğu belirli noktalara yoğunlaşacak.

Sind eyaletinin yaban hayatı servisinde görevli Javed Mahar, yaptığı açıklamada, sayımın sonuçlarının 20 Mart'ta açıklanacağını belirtti.

SAYILARI 20 YILDA YÜZDE 60 İLA 70 AZALDI

Dünya Doğayı Koruma Vakfının (WWF) Pakistan bölümü teknik danışmanı Muhammad Moazzam Khan, Karaçi'deki serçe sayılarının son 20 yılda yüzde 60 ila 70 azaldığını ifade etti.

Bir yerde hava kalitesinin iyi olmasını çok sayıda serçe olmasına bağlayan Khan, "Eğer serçeler bir yeri terk ediyorsa, bu oradaki hava kalitesinin endişe verici bir şekilde düştüğü anlamına gelir." dedi.

Plansız kentleşme ve çevre kirliliği, serçelerin yaşam alanlarının daralmasına ve bu kuş türünün azalmasına neden oluyor.