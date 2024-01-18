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18 Ocak 2024 08:10 - Güncelleme : 18 Ocak 2024 08:50

Pakistan'dan İran'a misilleme saldırısı

İran'ın Pakistan'daki 'terör hedeflerine' saldırmasından iki gün sonra Pakistan, İran'ın Sistan-Belucistan bölgesindeki 'terör hedeflerine' saldırı düzenlediğini duyurdu.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
Pakistan, İran, Saldırı

İran'ın Pakistan'a yönelik hava saldırısı başlatmasının ardından bölgede gerilim gitgide yükseldi. Saldırıdan 2 gün sonra Pakistan'dan da misilleme geldi. Pakistan, İran'ın Sistan-Belucistan bölgesindeki "terör hedeflerine" saldırı düzenlediğini duyurdu.

Pakistan yönetimi, halkının güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirleri almaya devam edeceğini, "kardeş ülke İran'ın" egemenliğine saygı duyduğunu bildirdi.

'CEVABIMIZI SAKLI TUTUYORUZ' DEMİŞTİ

Öte yandan İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefonda görüşen Pakistan Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani, İran'ın saldırısının iki ülke arasındaki ilişkilere ciddi zarar verdiğini belirterek, "Pakistan, bu provokatif eyleme yönelik yanıtını saklı tutuyor." ifadesini kullanmıştı.

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Pakistaniransaldırı
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