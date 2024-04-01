Pakistan'ın eski lideri İmran Han ve eşinin hapis cezası askıya alındı

01 Nisan 2024 16:29 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 16:33

Pakistan'da mahkeme, başbakanlığı döneminde aldığı hediyelerin ayrıntılarını açıklamadığı ve hediyeleri sattığı gerekçesiyle yargılandıkları yolsuzluk davasında 14'er yıl hapis cezası alan eski Başbakan İmran Han ve eşi Büşra Bibi'nin mahkumiyetlerini askıya aldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, İslamabad Yüksek Mahkemesinde, Han’ın, kendisi ve eşi hakkındaki mahkumiyet kararına yaptığı itiraz değerlendirildi.

HAPİS CEZASI ASKIDA

Mahkeme, başbakanlığı döneminde aldığı hediyelerin ayrıntılarını açıklamadığı ve hediyeleri sattığı gerekçesiyle yargılandıkları yolsuzluk davasında 14'er yıl hapis cezası verilen eski Başbakan Han'ın ve eşi Bibi'nin mahkumiyetlerini askıya aldı.

Bir sonraki duruşma, Ramazan Bayramı'ndan sonraya ertelendi.

Farklı davalardan hapis cezası bulunan Han, cezaevinde kalmayı sürdürecek. Han'ın eşi Büşra Bibi de ev hapsinde kalmaya devam edecek.

HAN BAŞKA SUÇLARDAN DA YARGILANIYOR

Pakistan'da mahkeme, 30 Ocak'ta "devlet sırlarını ifşa etmekle" suçlanan ve tutuklu yargılanan eski Başbakan Han ve eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'yi 10'ar yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

31 Ocak'ta da başbakanlığı döneminde aldığı hediyelerin ayrıntılarını açıklamadığı ve hediyeleri sattığı gerekçesiyle yargılandığı yolsuzluk davasında suçlu bulunan Han ve eşi Büşra Bibi 14'er yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.

Ayrıca mahkeme, 3 Şubat'ta tutuklu eski Başbakan Han ve eşi Büşra Bibi'ye, yasa dışı evlilik yaptıkları gerekçesiyle 7'şer yıl hapis cezası vermişti.

Han hakkında verilen hapis cezalarının, 8 Şubat genel seçimlerinden kısa süre önce verilmesi dikkati çekmişti.