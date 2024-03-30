Pakistan'ın kuzeybatısında yağmur felaketi: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

30 Mart 2024 22:57 - Güncelleme : 30 Mart 2024 23:03

Pakistan'ın kuzeybatısındaki şiddetli yağışlar hayatı felç etti. Yetkililer, 8 kişinin, çoğunluğu çocuk olmak üzere, sel ve diğer yağış kaynaklı olaylarda hayatını kaybettiğini açıkladı. 12 kişinin de sel ve çatı çökmesi sonucu yaralandığı belirtildi. 2 çocuğun ise sel sularında kaybolduğu ifade edildi.

YETKİLİLER UYARDI!

Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kayıp çocuklar için çalışmalar sürerken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, bölgedeki halkı sel ve heyelan riskine karşı uyardı.

Shahzad, ölenlerden üçünün aynı aileden 3 ila 7 yaşlarındaki kardeşler olduğunu kaydetti. Yetkililer, güvenlik önlemleri nedeniyle bölgedeki bazı yolların kapatıldığını duyurdu.

Hayber-Pahtunhva eyaletinde 2 Martta şiddetli yağışların etkisiyle bazı evlerin çatılarının çökmesi, bazı evlerin de heyelan nedeniyle toprak altında kalması sonucu yaklaşık 30 kişi yaşamını yitirmişti.