Papa Franciscus kitabından her şeyi anlattı: Vatikan'da ölmemi isteyenler var

14 Mart 2024 16:36 - Güncelleme : 14 Mart 2024 16:43

Katolik Kilisesi'nin liderliğinde 11. yılı geride bırakan Papa Franciscus'un yaşamını konu alan "Hayat: Tarih boyunca hikayem" isimli kitaptan bazı önemli detaylar aktarıldı.

İtalyan Corriere della Sera gazetesinin "Vatikan'da ölmemi umanlar var" başlığıyla manşetine taşıdığı haberde, son yıllarda sık sık hastaneye gitmesine atıfta bulunan Papa'nın şu sözlerine yer verildi:

"ZOR ANLARA RAĞMEN İSTİFA ETMEYİ HİÇ DÜŞÜNMEDİM"

"Bazıları siyasetle kampanya yapmakla çok ilgileniyordu. Neredeyse yeni bir Konklav (Papalık Seçimi) düşünüyorlardı. Sakin olun, bu insani bir durum. Şok olmaya gerek yok. Zor anlara rağmen istifa etmeyi hiç düşünmedim"

"VATİKAN'DA ÖLMEMİ İSTEYENLER VAR"

Papa Franciscus, tedavi için hastaneye gittiğinde ölmesini veya istifa etmesini umanların olduğunu belirterek, ciddi bir fiziksel engel olmadığı sürece görevinden ayrılmayı düşünmediğini de söyledi.