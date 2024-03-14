Papa Franciscus kitabından her şeyi anlattı: Vatikan'da ölmemi isteyenler var
Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, "Hayat: Tarih boyunca hikayem" isimli kitabında yer alan bazı çarpıcı detayları anlattı. Papa, tedavi sürecinde Vatikan'ın içinde ölmesini ya da istifa etmesini umanların olduğunu söyledi.
Katolik Kilisesi'nin liderliğinde 11. yılı geride bırakan Papa Franciscus'un yaşamını konu alan "Hayat: Tarih boyunca hikayem" isimli kitaptan bazı önemli detaylar aktarıldı.
İtalyan Corriere della Sera gazetesinin "Vatikan'da ölmemi umanlar var" başlığıyla manşetine taşıdığı haberde, son yıllarda sık sık hastaneye gitmesine atıfta bulunan Papa'nın şu sözlerine yer verildi:
"ZOR ANLARA RAĞMEN İSTİFA ETMEYİ HİÇ DÜŞÜNMEDİM"
"Bazıları siyasetle kampanya yapmakla çok ilgileniyordu. Neredeyse yeni bir Konklav (Papalık Seçimi) düşünüyorlardı. Sakin olun, bu insani bir durum. Şok olmaya gerek yok. Zor anlara rağmen istifa etmeyi hiç düşünmedim"
"VATİKAN'DA ÖLMEMİ İSTEYENLER VAR"
Papa Franciscus, tedavi için hastaneye gittiğinde ölmesini veya istifa etmesini umanların olduğunu belirterek, ciddi bir fiziksel engel olmadığı sürece görevinden ayrılmayı düşünmediğini de söyledi.