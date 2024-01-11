Papua Yeni Gine'de OHAL! Şiddet olayları ülkeyi sardı: Ölü sayısı artıyor

11 Ocak 2024 15:17 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 15:18

Papua Yeni Gine’deki şiddet olaylarında can kaybı artıyor. Hükümetle maaş anlaşmazlığı yaşayan polislerin greve gitmesinin ardından başlayan yağma ve kundaklama olaylarında hayatını kaybedenlerin sayısı 16’ya yükseldi.

Papua Yeni Gine Başbakanı James Marape, ülkedeki son duruma ilişkin düzenlediği basın toplantısında, olaylarla ilgili incelemelerin devam ettiğini belirterek, ülkenin emniyet müdürünün yanı sıra Maliye ve Hazine Bakanlığındaki üst düzey yetkililerin de açığa alındığını aktardı.

Marape, ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

Başkentteki ABD Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada ise, polisin işinin başında olduğu ancak tansiyonun hala düşmediği belirtilirken, ülkenin bazı bölgelerinden de şiddet olaylarının yaşandığına dair ihbarlar geldiği aktarıldı.

ÇİN VATANDAŞLARI DA YARALANDI

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese de ülkedeki durumun yakından takip edildiğini ve güvenlik konularında düzenli olarak destek verilen Papua Yeni Gine’den herhangi bir yardım talebinin gelmediğini ifade etti. Albanese, “Bu zor zamanda sükunet çağrısında bulunmaya devam ediyoruz. Şu anda Papua Yeni Gine hükümetinden herhangi bir talep gelmedi ancak oradaki dostlarımızla harika ilişkilerimiz var” dedi. Ülkedeki Çin Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, birkaç Çin vatandaşının hafif yaralandığı, Çinlilere ait mağazaların vandalizm ve yağmaya maruz kaldığı kaydedildi.