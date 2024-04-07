'Parti adası'nda kira dramı! Yerel halk çareyi arabalarda buldu

07 Nisan 2024 13:20 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 13:21

İspanya'nın Ibiza adasında yaşayan César Nebrera, yükselen kira fiyatları sebebiyle aracında yaşamaya başladığını ve birçok yerliyle beraber benzer bir durumda olduklarını ifade etti.

Nebrera, "3 yıldır arabamda yaşıyorum. Kendi evinizde ayakta durabilmek, düzgün yemek pişirebilmek, hatta bir çekmeceyi açıp çorap çıkarabilmek gibi hayatı kolaylaştıran temel şeyleri özlüyorum. Bunlar arabada yaşadığınızda kaçırdığınız türden şeyler" diye konuştu.

"Aşçı olarak çalışan Nebrera, İspanya'nın Ibiza adasında kira maliyetlerinin hızla yükselmesi nedeniyle bir dairede yaşamaya gücünün yetmediğini dile getirerek, "İbiza'da konaklama çok pahalı ve giderek de pahalılaşıyor. Ayrıca kiralamanın maliyeti de kazandığınız paraya göre tamamen dengesiz. Yani bu şekilde yaşamak bir alternatif. Daha az rahat ama adada yaşamaya devam etmemi sağlıyor" dedi.

İbiza, İspanya'nın Balear Adaları'nı oluşturan dört Akdeniz adasından biri. Diğerleri Mayorka, Menorka ve Formentera.

POLİS MEMURLARI DA ARAÇLARDA YAŞAMAYA BAŞLADI

İbiza'da birçok yerli, artan kira maliyetleri sebebiyle benzer şekilde istikrarsız koşullarda yaşamaya başladı. Sivil muhafız polis teşkilatı, geçen yıl adada birkaç polis memurunun da araçlarda yaşamaya başladığını doğruladı.

Diğer yerel halk ise çadırlarda ya da paylaşımlı konaklama birimlerinde yaşamayı tercih etti.

Adada yaşayan Daniel Granda, "Pek çok insan oldukça sefil koşullarla karşı karşıya kalıyor ve adanın her yerinde gecekondu mahalleleri görmeye başlıyoruz" diyor. "Normal yaşamamıza olanak sağlayacak bir konaklama imkanı olmadığında, adada yaşayan bizler, adadan itildiğimizi hissediyoruz" dedi.

Yalnızca 160 bin nüfusuyla İbiza yılda 4 milyona yakın turist ağırladı; bu yeni bir rekor olarak kaydedildi ve yerel yönetime göre ekonomik faaliyetin yüzde 84'ü direkt olarak turizmle bağlantılı. Otelleri, restoranları ve kulüpleri bol miktarda istihdam sağlarken, konutların büyük bir kısmı yalnızca kısa vadeli turistlere kiralanmaya başlandı.