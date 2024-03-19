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Ramazan Vuslat
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19 Mart 2024 16:24 - Güncelleme : 19 Mart 2024 16:45

Paşinyan Azerbaycan'ın reddetmesi durumunda savaş tarihi verdi!

Ermenistan’ın Tavuş ilinin sınıra yakın bölgelerini ziyaret eden Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, “Ermenistan, sınırların belirlenmesi ve çizilmesi konusunu Azerbaycan ile görüşmeyi reddederse bu durum savaşa yol açabilir” dedi.

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan’ın kuzeyindeki Tavuş ilinin sınıra yakın bölgelerini ziyaret etti. Ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Paşinyan, Ermenistan halkına uyarıda bulundu.

Ermenistan’ın Azerbaycan’a ait köyleri geri vermemesi durumunda ortaya çıkacak sonuçlar konusunda uyarıda bulunan Paşinyan, “Ermenistan, sınırların belirlenmesi ve çizilmesi konusunu Azerbaycan ile görüşmeyi reddederse bu durum savaşa yol açabilir. Artık ayağa kalkıp odadan çıkabilir ve sınırların belirlenmeyeceğini söyleyebilirim. Ancak bu, hafta sonu savaş çıkacağı anlamına geliyor ve bu savaşın sonunda ne olacağını iyi biliyorum. Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda bir yerde buluştuğumuzda ‘Biz basit köylüleriz, hiçbir bilgimiz yoktu ama sen her şeyi biliyordun’ diyeceksiniz” ifadelerini kullandı.

Paşinyan Azerbaycan'ın reddetmesi durumunda savaş tarihi verdi! - 1. Resim

AZERBAYCAN İŞGALDEKİ 4 KÖYÜNÜ GERİ İSTİYOR

Azerbaycan, Ermenistan ile yürüttüğü sınır müzakerelerinde, Ermenistan işgali altında bulunan Bağanis Ayrım, Aşağı Eskipara, Heyrimli ve Kızılhacılı köylerinin herhangi bir şart koşulmaksızın geri talep ediyor. Söz konusu köyler Azerbaycan’ın Gazah iline bağlı olup, 1990-1992 yılları arasında Ermenistan'ın saldırıları sonucunda işgal edilmişti.

En az 30 yıldır kimsenin yaşamadığı dört 4 köy, Ermenistan ile Gürcistan sınırı arasında yer aldığı için stratejik önem taşıyor. Azerbaycan, topraklarının geri verilmesinin Ermenistan ile yapılacak barış anlaşması için bir ön şart olduğunu belirtiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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