01 Nisan 2024 15:27 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 15:28
Patlamamış mayın çok sayıda çocuğu öldürdü! Bulup oyun alanına getirdiler facia yaşandı
Afganistan'ın Gazne vilayetinde mayın patlaması sonucu 9 çocuk hayatını kaybetti.
Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı
Taliban yönetiminin haber ajansı Bahktar'a konuşan Gazne Kültür ve Enformasyon Müdürü Molla Hamidullah Nisar, Giro ilçesinin Zedran köyünde Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgali döneminden kalma patlamamış bir mayının dün infilak ettiğini belirtti.
Çocukların patlamamış mayını bulup oyun oynadıkları sırada patlamanın gerçekleştiğini kaydeden Nisar, olay sonucu 5'i kız 9 çocuğun hayatını kaybettiğini bildirdi.
10 YILLIK İŞGAL ZAMANI YERLEŞTİRİLDİ
1979-1989 yıllarında Afganistan'ı işgal eden Sovyetler Birliği ve o dönem desteklediği Afganistan hükümeti, isyancılarla mücadele etme gerekçesiyle kırsal alanlara mayın yerleştirmişti.
Bu mayınlar çok sayıda çocuğun yaşamını yitirmesine ve sakat kalmasına neden oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı