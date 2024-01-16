PKK'lı İngiliz ifşa oldu: Gençleri örgütleyip propaganda yapıyor

16 Ocak 2024 15:51 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 16:11

Türkiye'nin uyarılarına rağmen sınır ötesinde terör yapılanmalarına destek vermeyi kesmeyen ABD ve Batılı ülkelerde, PKK yapılanması üremeye devam ediyor. İngiltere vatandaşı Mark Campbell'ın, eli kanlı terör örgütü PKK için 20 yılı aşkın bir süredir görev aldığı ve örgütün yurtdışı yapılanmasında faaliyet yürüttüğü ortaya çıktı.

Terör örgütüne olan destekleriyle bilinen Campbell'ın, PKK sempatisini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kanıtladı. Sabah gazetesinin haberine göre; sosyal medaya hesabından katıldığı her PKK faaliyetinin fotoğrafını paylaşan Campbell, örgüte olan bağlılığını açıkça ifade etti.

PKK'NIN KAMPANYALARINA KATILDI

2013 yılından bu yana PKK'nın İngiltere'deki yasal çatı yapılanması olan Britanya Kürt Dernekleri Federasyonu'nun (FED-BİR) yönetim kurulu üyeliğini bulunan Campbell, Ağustos 2014'te PKK'nın İngiltere'deki yapılanması tarafından düzenlenen "PKK'nın yasaklı örgütler listesinden çıkarılması ve Kürtlere daha fazla özgürlük talebi" imza kampanyasına katıldı. Campbell, bu süreçte sosyal medya hesabından Teröristbaşı Öcalan ve PKK bayrağı önünde çekilmiş fotoğrafları paylaştı.

SOSYAL MEDYADA DA PKK PROPOGANDASI YAPTI

İngiltere'de "Kürt Toplum Merkezi (Kurdish Community Centre - KCC)/Kurdish Assembly-Kürt Meclisi) bünyesinde yapılanan Özgür Roni Gençlik Meclisi üyeleriyle de yakın ilişkisi bulunan Campbell, sosyal medya üzerinden PKK propagandası yaptı.

SALİH MÜSLİM İLE FOTOĞRAFI VAR

Campbell'in PYD/YPG Eş Başkanlık Konseyi Üyesi Salih Müslim'le bile fotoğrafı vardı. Öte yandan Campbell'in İngiltere'de gençleri örgütlediği ve PKK'ya sempatizan kazandırdığı ortaya çıktı. Yayınladığı blog üzerinden gençlere ulaşan Campbell, İngiliz olmasının verdiği avantajı kullanarak özellikle ABD ve Avrupa'daki gençlerin güvenini kazandı.

Terör örgütü PKK'nın dünya genelinde görünürlüğünü artırmak amacıyla birçok faaliyette yer alan Campbell, İngiltere makamları tarafından sadece "PKK etkinliğine katılmaktan" yargılandığı ortaya çıktı.