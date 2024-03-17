Polisler bile neye uğradıklarını şaşırdı 'öldü' sanılıyordu 31 yıl sonra canlı yayına çıktı

17 Mart 2024 10:01 - Güncelleme : 17 Mart 2024 10:29

Almanya'da 31 yıl önce sırra kadem basan bir kadın, canlı yayına çıktı ve herkesi şoke etti. Aşağı Saksonya eyaletindeki Braunschweig'da okuduğu sırada en son diş doktoruna gitmek için evden çıktığı bilinen kadın bir daha kimseyle iletişime geçmedi. 1984 yılında gerçekleşen bu gizem 31 yıl sonra çözüldü.

Kayıplara karışan Petra P. hakkında diş hekiminin asistanı Günther K.'da öldüğünü iddia etmiş fakat daha sonra yalan söylediğini itiraf etmişti. Polis, araştırmalar sonuç vermeyince ise Petra'yı 5 yıl sonra kayıtlara 'ölü' olarak geçti.

POLİS SORGUSUNDA İTİRAF ETTİ

Petra'nın gerçekten öldüğüne inanlar geçtiğimiz günlerde ise canlı yayında görmeleriyle neye uğradıklarını şaşırdılar. 31 yıl önce ortadan kaybolan Petra, yaşadıklarını canlı yayında anlattı. İlk kez kimliğinin ise 2015 yılında ifşa olduğunu söyledi.

Devlet televizyonu RTL'ye çıkan Petra, sırra kadem bastığı gün anahtarını oda arkadaşına verdiğini, yanına almak istemediğini, kayıp olduğunun anlaşılması durumunda sorun çıkmasından korktuğunu söyledi.

Düsseldorf'ta yaşadığının ortaya çıkmasının ardından ise 'Susanne Schneider' kimliğini kullanıyordu ve polisin sorgusu sırasında her şeyi itiraf etmek zorunda kaldığını anlattı.

1984 yılında Petra'nın dosyasını inceleyen polis Holger Kunkel, "Petra'nın öldürüldüğü çok açıktı. Bunun üzerine 100 bin eurosuna bahse bile girerdim" dedi.

PEKİ, PETRA NASIL SAKLANDI?

Petra hayatını baştan yazdı. Bild'in haberine göre, kimseye tanınmamak için kirasını nakit parayla ödedi, hiç doktora gitmedi, otomobil bile kullanmadı. Toplu taşıma kullanarak kalabalığa karışan zaman zaman taksi kullanan Petra, seyahat acentasında kaydı bulunmasın diye hiç tatile de gitmedi.

Jenerik bir isim seçtiğini ve bu sayede kimliğini gizlediğini söyleyen Petra, gündelik temizlik işleri yaparak para kazandığını söyledi.

NEDEN KAÇTI VE SAKLANDI?

Yaşadığı yerden taşınarak 350 kilometre uzakta yeni bir hayat kuran Petra'nın kaçmasının sebeplerini de canlı yayında anlattı. Petra, "Sanırım şizofren oldum. Hayatımın ilk beş yılında aşırı derecede cinsel istismara uğradım" dedi.

Petra'nın tedavi gördüğü açıklanırken talihsiz kadın, "İfşa olmak aynı zamanda bir özgürleşmeydi. iPAD ve internet beni mutlu ediyor. Dişlerime bakım yaptırdığım ve hasta olduğumda doktora gidebildiğim için mutluyum" ifadesini kullandı.