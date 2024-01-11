Polisler greve gitti, Papua Yeni Gine sokakları karıştı: Çok sayıda ölü var

11 Ocak 2024 10:49 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 11:00

Papua Yeni Gine’de dün hükümet ve polisler arasında yaşanan maaş anlaşmazlığının ardından düzenlenen protesto gösterileri şiddet olaylarına dönüştü. Polislerin greve gitmesinin ardından ülke genelinde yaşanan yağma ve kundaklama olayları sonucu başkent Port Moresby'de 8, Lae şehrinde ise 7 kişi hayatını kaybetti.

Papua Yeni Gine Başbakanı James Marape düzenlediği basın toplantısında, “Polis dün şehirde iş başında değildi. Halkın tamamı değil ama şehirlerimizin bazı kesimlerindeki insanlar kanunsuzluğa başvurdu” ifadelerini kullandı. Marape, bölgede takviye polis ekiplerinin görevlendirilmesinin ardından başkentteki gerginliğin yatıştığını ve düzenin sağlandığını söyledi.

Başkentteki ABD Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada ise, polisin işinin başında olduğu ancak tansiyonun hala düşmediği belirtilirken, ülkenin bazı bölgelerinden de şiddet olaylarının yaşandığına dair ihbarlar geldiği aktarıldı.

ÇİN VATANDAŞLARI DA YARALANDI

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese de ülkedeki durumun yakından takip edildiğini ve güvenlik konularında düzenli olarak destek verilen Papua Yeni Gine’den herhangi bir yardım talebinin gelmediğini ifade etti.

Albanese, “Bu zor zamanda sükunet çağrısında bulunmaya devam ediyoruz. Şu anda Papua Yeni Gine hükümetinden herhangi bir talep gelmedi ancak oradaki dostlarımızla harika ilişkilerimiz var” dedi.

Ülkedeki Çin Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, birkaç Çin vatandaşının hafif yaralandığı, Çinlilere ait mağazaların vandalizm ve yağmaya maruz kaldığı kaydedildi.